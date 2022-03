Ana de Armas a passé ses premiers castings à Hollywood sans parler un mot d'anglais

Avant de jouer dans James Bond ou face à Ben Affleck dans "Eaux profondes", Ana de Armas a fait ses premiers castings hollywoodiens sans connaître l'anglais, mais en apprenant ses rôles phonétiquement.

Ana de Armas à la conquête d'Hollywood

Originaire de Cuba, Ana de Armas a commencé sa carrière d'actrice dans des productions locales. Ce n'est qu'en 2014 qu'elle déménage à Los Angeles pour tenter de percer à Hollywood. Ses premiers rôles en langue anglaises seront alors Knock Knock (2015) d'Eli Roth, puis War Dogs (2016) de Todd Phillips. Dans le premier, elle donne la réplique à Keanu Reeves et lui fait passer une nuit de rêve avec Lorenza Izzo, avant de lui faire vivre un cauchemar pour le punir de son infidélité. Dans le second, elle obtient un rôle secondaire puisqu'elle joue la petite amie de Miles Teller, qui avec Jonah Hill se lance dans le commerce d'armes.

War Dogs ©Warner Bros.

Avec ces deux productions, Ana de Armas a donc fait face à des noms qui en imposent à Hollywood. Elle parvient néanmoins à convaincre et à ne pas se faire écraser sous la pression. Et ce, en ayant, en plus, aucune idée de ce qu'elle disait dans ses dialogues.

No habla inglés

En effet, au moment où elle est arrivée aux Etats-Unis, la comédienne ne parlait pas un mot d'anglais. Elle avait même dit à son agent ne pas être là pour avoir un diplôme d'anglais, mais simplement pour jouer, comme le révèle Variety. Elle a tout de même pu passer ses premiers castings en apprenant phonétiquement tous ses dialogues. Ce qui a donné lieu à quelques difficultés dès lors qu'un dialogue était changé, comme ce fut le cas au moment du casting de War Dogs.

Todd Phillips a changé une ligne de dialogue et ce fut un désastre. À la fin, il a dit : 'Ok, oublie ça, dis juste ce que tu avais au départ.' Je ne pouvais même pas avoir une conversation.

Raconte-t-elle dans le média américain, avant de revenir sur la toute première fois qu'elle a dû lire un rôle en anglais.

Je n'avais aucune idée de ce que voulait dire 'I beg your pardon' . Je pensais que ça allait avec un sentiment de colère, comme 'je demande ton pardon !', Comme si j'allais prendre ton pardon. Et tout le monde dans la pièce se disait : 'Elle n'a aucune idée de ce qu'elle dit en ce moment'.

Une ascension impressionnante

Finalement, Ana de Armas a bien compris qu'il serait impossible pour elle de s'en sortir en apprenant uniquement ses dialogues phonétiquement. Elle a donc décidé d'apprendre l'anglais en accéléré. Aussi pour ne pas être réduite à des rôles de jeune femme latine. En seulement quatre mois, elle parvint alors à acquérir un bon niveau d'anglais.

Une bonne décision puisque, depuis, Ana de Armas a enchaîné les rôles dans des grosses productions américaines. Elle était d'abord éblouissante dans Blade Runner 2049 (2017) avant de porter littéralement À couteaux tirés (2019) au milieu de Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Chris Evans ou encore Daniel Craig. Elle retrouva d'ailleurs ce dernier en James Bond pour ce qui fut probablement la meilleure séquence de Mourir peut attendre (2021). Et tandis qu'on l'attend prochainement en Marilyn Monroe (rien que ça !) pour Blonde, prévu sur Netflix, elle tient désormais tête à Ben Affleck dans le thriller érotique Eaux profondes proposé par Adrian Lyne sur Amazon Prime Video.