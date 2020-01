Anaconda : la série B horrifique sera bientôt de retour

Vous avez aimé ? Partagez :

Hollywood et sa folie des reboots ne s’arrêteront jamais. Cette fois, c’est la série B « Anaconda » qui devrait prochainement revenir sur les écrans. Sony chercherait à reproduire le succès de en « En Eaux Troubles ».

Sorti en 1997, Anaconda a tout de la série Z fauchée. Un long métrage pseudo horrifique à la qualité médiocre, mais qui a pourtant trouvé un public en son temps. Réalisé par Luis Llosa, le film réunissait un casting appréciable notamment composé de Jon Voight, Jennifer Lopez, Owen Wilson, Danny Trejo et Ice Cube. Grâce à ces quelques têtes d’affiches hétéroclites et un côté cheap pas forcément assumé, Anaconda a réussit à devenir culte pour une partie des cinéphiles. Avec ses 136 millions de dollars de recettes, le film est considéré comme un succès au box office. D’où la mise en chantier de quatre suites.

Seul Anaconda : à la poursuite de l’orchidée de sang est sorti au cinéma en 2004, et a rapporté 70 millions de dollars de recettes. Les trois autres suites, Anaconda 3 : L’Héritier et Anaconda 4 : La Piste du Sang sont directement sortis à la télévision, et en DVD/VOD. Ce qui n’est d’ailleurs pas une grande perte. Et ne parlons même pas de Lake Placid VS Anaconda…

Pour rappel, Anaconda raconte comment une petite équipe de tournage s’enfonce dans l’Amazonie. Ils tournent un reportage sur une tribu autochtone. Ils portent alors secours à un chasseur de serpents vétéran dont l’embarcation est en panne. Ce dernier va prendre le contrôle de cette équipe pour s’enfoncer plus profondément dans la forêt à la recherche d’un serpent géant.

Bientôt le retour du serpent géant

D’après The Hollywood Reporter, Sony chercherait à produire un reboot d’Anaconda. Evan Daugherty est chargé d’écrire le scénario et de proposer un concept plus moderne. C’est lui qui mettra au point ce nouvel opus, qui ne sera ni une suite, ni un reboot. Au lieu de cela, le studio veut emprunter une voix « toute nouvelle et moderne ». Les détails de l’intrigue n’ont pas encore été révélés, il est donc difficile de savoir quel angle va prendre le film.

Evan Daugherty a travaillé sur les scripts de plusieurs gros blockbusters par le passé comme Divergente et Les Tortues Ninja. Il est également à l’origine du scénario de Tomb Raider.

Aucun producteur ou réalisateur n’est encore attaché au projet, qui n’est encore qu’à ses balbutiements. Sony chercherait à reproduire le succès de En Eaux Troubles, sortis en 2018. Le film porté par Jason Statham avait en effet rapporté plus de 530 millions de dollars de recettes à travers le monde pour un budget de 130 millions. Même si le financement de cet Anaconda devrait être inférieur à celui du requin géant, cela donne une idée du type de film que veut proposer Sony. Affaire à suivre donc.