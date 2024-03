Anaconda : un trailer spectaculaire pour le remake chinois

Film d’horreur culte, "Anaconda" a droit à son remake chinois. La bande-annonce de ce nouveau long-métrage nous offre des images saisissantes de ces nouvelles attaques du célèbre serpent...

Un nouvel Anaconda venant de Chine

Sorti en 1997, Anaconda fait partie de ces longs-métrages d’horreur ayant acquis le statut de film culte au fil du temps. Porté notamment par Jon Voight et Jennifer Lopez, il suit un anthropologue et son équipe forcés par un chasseur de traquer un redoutable reptile en pleine jungle amazonienne.

Réalisé par Luis Llosa, le film a déjà eu droit à trois suites et un spin-off crossover avec la franchise Lake Placid. Et l’univers d’Anaconda s’étend encore avec un remake originaire de Chine. Réalisé cette fois par Xiang Qiu Liang et Xiang He Sheng, il a le même titre que l’original. Et, à en croire les premières images qui en ont été dévoilés, ce nouvel opus est particulièrement impressionnant.

Une bande-annonce spectaculaire pour le remake

Le studio Hong Kong Cinema a mis en ligne la bande-annonce du nouvel Anaconda. On y retrouve le massif serpent menaçant des protagonistes venant d’horizons différents. Ainsi, des artistes de cirque, un chasseur et un prêtre taoïste font face à la bête. Même des zombies de la dynastie Qing font partie de l’histoire de ce remake ! En tout cas, la bande-annonce nous offre des images frappantes, qui devraient ravir les fans de films d’horreur.

D’après le site The Arty Dans, l’anthropologue et son équipe au centre de l’intrigue du film original sont remplacés par les membres d’une troupe de cirque dans cette nouvelle version. Ils croisent, eux aussi, un chasseur, qui compte les utiliser comme appât afin d’attraper l’anaconda. Mais, en tant qu’artistes de cirque, ils connaissent quelques techniques de survie qui pourraient les aider.

Une autre version en préparation côté américain ?

En plus du reboot chinois, un nouveau film situé dans l’univers d’Anaconda pourrait voir le jour. En janvier dernier, Jeff Sneider avait ainsi assuré pendant le podcast The Hot Mic que Tom Gormican écrivait le scénario d’un nouveau long-métrage. Cette fois, celui-ci aurait une approche méta de la franchise.

Son intrigue serait ainsi centrée sur un ou plusieurs acteurs jouant des versions d’eux-mêmes, et qui se rendent en Amazonie pour faire un film Anaconda avant que les choses ne dérapent. On ne sait toutefois pas encore si ce projet va se concrétiser.

Quoi qu’il en soit, le remake chinois d’Anaconda est sorti le 1ᵉʳ mars dernier dans l’empire du Milieu. Mais on ne sait quand il sera dévoilé en France, ni même s’il sera proposé en salles ou sur un service de streaming.