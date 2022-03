Anamaria Vartolomei incarnera Maria Schneider, actrice du sulfureux "Le Dernier Tango à Paris"

Anamaria Vartolomei, tout récemment césarisée pour sa performance dans le film d'Audrey Diwan "L'Événement", aura une nouvelle occasion de se distinguer dans un projet ambitieux. En effet, elle incarnera l'actrice Maria Schneider, célèbre pour le très controversé "Le Dernier Tango à Paris", dans le biopic que lui consacrera la réalisatrice Jessica Palud.

Anamaria Vartolomei, la grande révélation

Ne vous fiez pas à son jeune âge. À bientôt 23 ans, Anamaria Vartolomei, révélée au grand public par sa performance dans L'Événement d'Audrey Diwan, n'est pas une débutante et compte déjà parmi les plus grandes actrices francophones. L'actrice franco-roumaine a en effet débuté à l'âge de dix ans sur grand écran, dans le premier film d'Eva Ionesco My Little Princess, sorti en 2011. Dans ce film, elle joue une enfant érotisée par sa mère photographe (jouée par Isabelle Hupert), qui fait d'elle son modèle pour des photographies de nu.

L'Événement ©Wild Bunch

Ce premier rôle fort lui ouvre les portes du cinéma et des plateaux de tournage, qu'elle ne quitte plus depuis 2014. Récompensé par le Lion d'or à la Mostra de Venise en 2021, le bouleversant L'Événement, adaptation du récit autobiographique d'un avortement clandestin d'Annie Ernaux, est déjà son dixième long-métrage.

La performance majeure d'Anamaria Vartolomei dans ce film lui rapporte ainsi le Lumière de la Meilleure actrice et le César du Meilleur espoir féminin en 2022. Une entrée fracassante dans la cour des très grandes, à laquelle l'actrice aux yeux grand bleu pourrait bien donner suite avec un nouveau grand rôle.

Un biopic sur l'actrice d'un film à succès et à scandale

L'information a été révélée par Le Film français, et celle-ci vient confirmer l'attrait d'Anamaria Vartolomei pour les rôles complexes, teintés d'un soufre érotique. Comme un clin d'oeil à ses propres origines et à son tout premier film - Eva Ionesco est d'ascendance roumaine-, Anamaria Vartolomei a été choisie pour incarner l'actrice française Maria Schneider, née aussi d'une mère roumaine, dont la notoriété tient surtout à son rôle dans le film Le Dernier Tango à Paris.

Le Dernier Tango à paris ©United Artists

Un film de Bernardo Bertolucci avec le légendaire Marlon Brando, qui raconte la passion amoureuse et charnelle d'un quadragénaire fatigué, Paul, et d'une jeune femme à l'allure adolescente, Jeanne. Surtout, il est un pur objet de scandale à cause de son érotisme décomplexé, et tout particulièrement d'une scène de sodomie préparée par le metteur en scène et l'acteur à l'insu de Maria Schneider, alors seulement âgée de dix-neuf ans. Des années plus tard, le réalisateur italien reconnaîtra qu'il s'agissait d'une forme de viol. Et encore bien plus tard, regrettera publiquement de ne s'en être jamais excusé auprès de Maria Schneider.

Maria, portrait d'une actrice et femme brisée

À sa sortie en 1972, le film fut jugé contraire aux bonnes moeurs et pornographique, classé X dans de nombreux pays européens et interdit aux moins de 18 ans en France. En Italie, Marlon Brando et Bernardo Bertolucci furent même condamnés à des peines de prison avec sursis pour "pornographie". La scène de sodomie, au coeur du scandale, a été simulée. Mais les pleurs de l'actrice dans la séquence ne l'étaient pas, tétanisée et choquée par la brutalité de l'acteur lors du tournage.

Dans les années qui suivent, humiliée dans l'opinion publique, traitée de de tous les noms, sans cesse ramenée à ce rôle sulfureux, Maria Schneider plonge alors dans une grave dépression. Elle survit à plusieurs overdoses, accro à la cocaïne et l'héroïne pendant 7 ans. Maria Schneider continue à apparaître dans des films, dont le succès Profession : reporter en 1975 de Michelangelo Antonioni. Mais elle se fait progressivement de plus en plus rare à partir des années 80. Elle décède à Paris le 3 février 2011, à 58 ans, des suites d'un cancer.

Intitulé Maria, ce biopic sera réalisé par Jessica Palud, réalisatrice et scénariste française à qui l'on doit notamment le très remarqué court-métrage Marlon et le long-métrage Revenir sorti en 2020. Sa collaboration pour ce nouveau film biographique avec Anamaria Vartolomei promet ainsi d'être un nouvel événement de taille pour la formidable actrice.