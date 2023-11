Ce film français remporte deux prestigieux prix aux USA : en route vers les Oscars ?

Le film français "Anatomie d'une chute" de Justine Triet a triomphé la nuit dernière à la cérémonie des Gotham Awards à New York après avoir remporté la Palme d'or en mai dernier à Cannes. De quoi augurer le meilleur pour la suite de la saison des récompenses, avec même une chance pour les Oscars.

Anatomie d'une chute : de Cannes à New York

En mai dernier, le film Anatomie d'une chute de la cinéaste française Justine Triet décrochait la récompense suprême au Festival de Cannes : la Palme d'Or. Sorti deux mois plus tard dans les salles françaises, le film porté par Sandra Hüller a connu un très beau parcours, en attirant plus d'un million de spectateurs.

Pour rappel, Anatomie d'une chute dépeint le drame familial de Sandra, Samuel, et leur fils malvoyant Daniel, isolés dans une maison de montagne. Leur vie tranquille est bouleversée lorsqu'un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur demeure. La mort suspecte conduit à l'ouverture d'une enquête, plongeant Sandra dans une spirale judiciaire.

Accusée dans des circonstances douteuses, oscillant entre suicide et homicide, Sandra se retrouve au centre d'un procès intense. Un an après le tragique événement, Daniel, témoin silencieux des événements, assiste au procès de sa mère. Le film explore ainsi la dynamique complexe et les secrets enfouis au sein du couple à travers un procès qui scrute dans le moindre détail les dessous de la relation entre Sandra et Samuel.

La nuit dernière, le film a décroché deux prestigieux prix lors des Gotham Awards à New York, qui récompensent chaque année les meilleurs films indépendants. Ainsi, Anatomie d'une chute a été auréolé des prix du meilleur scénario, et du meilleur film international.

Un bon signe pour les Oscars ?

Si Anatomie d'une chute n'a pas été sélectionné par le comité français en charge de désigner le candidat pour les Oscars dans la catégorie meilleur film international, le film de Justice Triet a tout de même toutes ses chances de figurer dans une ou plusieurs catégories de la cérémonie hollywoodienne.

Son distributeur américain, NEON, peut en effet se targuer d'avoir mené une campagne incroyable en 2020 qui avait conduit à la victoire de Parasite (qui avait également décroché la Palme d'Or à Cannes) aux Oscars (sacré meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original et meilleur film étranger).

Si on ne voit pas Anatomie d'une chute décrocher l'Oscar du meilleur film, il pourrait néanmoins prétendre à la statuette du meilleur scénario, voire de la meilleure actrice pour Sandra Hüller. Les Gotham Awards ont souvent eu le nez creux pour récompenser des films en amont des Oscars. On pense notamment à Everything Everywhere All at Once l'année dernière, CODA en 2021, à Nomadland, ou encore à Moonlight.