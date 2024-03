Après Anatomie d'une chute, Justine Triet avance sur son nouveau film

Après le grand succès "Anatomie d'une chute", quel sera le prochain projet de Justine Triet ? Son producteur David Thion a évoqué le sujet et donné quelques informations.

L'apothéose Justine Triet

La réalisatrice Justine Triet vit actuellement sa meilleure vie à Los Angeles, où elle se prépare pour la 96e cérémonie des Oscars. Anatomie d'une chute y est nommé dans cinq catégories : Meilleur film, Meilleur scénario original, Meilleure réalisation, Meilleure actrice et Meilleur montage. Déjà un triomphe, puisque cette soirée va conclure le parcours formidable du film depuis sa Palme d'or au Festival de Cannes 2023, avec au moins des grandes chances de victoire dans la catégorie Meilleur scénario original.

Justine Triet et Arthur Harari rayonnent, Sandra Hüller rayonne. Mais aussi Swann Arlaud, Antoine Reinartz, Messi le chien, les producteurs Marie-Ange Luciani et David Thion... Anatomie d'une chute fait l'histoire du cinéma et avec lui c'est tout le cinéma français qui rayonne, définitivement au sommet du cinéma mondial d'auteur. C'est une fête, et on peut se réjouir parce que celle-ci va continuer.

Une actrice anglo-saxonne pour le rôle principal ?

En effet, David Thion, producteur d'Anatomie d'une chute, a révélé à Variety qu'ils avaient avec Marie-Ange Luciani déjà signé avec Justine Triet pour produire son prochain film. À ce stade, il n'y a évidemment pas de synopsis. Mais la réalisatrice a des pistes.

Justine s'est entièrement consacrée à la promotion d'"Anatomie d'une chute" et elle n'a pas eu le temps de décider ce que sera son prochain film, mais elle a quelques idées.

Le producteur a ajouté que le film "serait principalement tourné en français, mais une actrice anglo-saxonne pourrait avoir le rôle principal." Ce qui tend à indiquer que Justine Triet devrait persévérer dans son cinéma d'exploration de personnages féminins, après Laëtitia dans La Bataille de Solférino, Victoria et Sybil, et Sandra dans Anatomie d'une chute.

Avec, cette fois-ci, avec une actrice qui serait donc de langue anglaise. Forte du succès d'Anatomie d'une chute et ayant entamé un rapprochement avec l'industrie hollywoodienne, les rêves les plus ambitieux sont ainsi autorisés à Justine Triet pour bâtir un casting très séduisant.