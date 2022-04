Andrew Garfield annonce qu'il va faire une pause dans sa carrière

Andrew Garfield, célèbre et talentueux comédien américain à l'affiche du récent "Tick, Tick ... Boom !" semble aspirer à un peu plus de tranquillité. L'acteur a fait quelques confidences au sujet de sa carrière, annonçant notamment vouloir faire une pause.

Andrew Garfield sur tous les fronts

On peut dire sans exagérer que l'année d'Andrew Garfield a été plus que chargée. Le jeune homme a été à l'affiche du biopic Dans les yeux de Tammy Faye, pour lequel Jessica Chastain a remporté l'Oscar de la Meilleure actrice il y a quelques semaines, mais aussi de Spider-Man : No Way Home. Comme si cela ne suffisait pas, il tient le rôle principal de Tick, Tick... Boom !, une comédie dramatique et musicale.

Dans ce film de Lin-Manuel Miranda (His Dark Materials : À la croisée des mondes), il incarne Jon, compositeur dans les années 1990 à New York. En attendant de percer dans sa passion, le jeune artiste officie comme serveur dans un établissement de la ville tout en travaillant sur un projet de show musical. Mais quelques jours avant de dévoiler son travail au public, il est assailli par un stress monstre. L'interprétation d'Andrew Garfield lui vaut une nomination au Golden Globe du Meilleur acteur, qu'il remporte !

Sur ordre de Dieu ©FX/Hulu

Également nommé à l'Oscar dans la même catégorie, le comédien a dû concéder la victoire à Will Smith (La Méthode Williams). À noter qu'il s'agit de sa seconde nomination après Tu ne tueras point. Vous pourrez bientôt retrouver Andrew Garfield dans la mini-série Sur ordre de Dieu.

Le show, produit par FX, s'inspire du roman du même nom de Jon Krakauer. Paru en 2003, ce true crime narre l'histoire d'un inspecteur mormon (Andrew Garfield). Le policier ne tarde pas à se voir confier une affaire sordide, à savoir le meurtre d'une femme et de son bébé. Très vite, il soupçonne des extrémistes appartenant à l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.

Besoin de souffler

Andrew Garfield s'est confié à nos confrères de Variety au sujet de la suite de sa prometteuse carrière. Il explique avoir besoin de prendre du recul et de se reposer pendant quelque temps. Le comédien explique que la saison des prix ressemble peu ou prou à un passage en machine à laver qui, visiblement, l'a littéralement essoré :

J'ai besoin de réfléchir à ce que je veux faire ensuite et à qui je veux être.

Entre ses multiples projets ainsi que l'arrivée prochaine de Sur ordre de Dieu, il est facile d'imaginer la fatigue du comédien. À l'image de Kate Winslet dans Mare of Easttown, certains tournages sont plus aisés que d'autres. Si l'on s'en tient à son pitch pour le moins glauque et aux sujets de société qu'elle aborde, de la religion au meurtre, le tournage de la série n'a pas dû être une partie de plaisir. Une supposition confirmée par Garfield, qui raconte que ses collègues et lui avaient pour habitude de se changer les idées autant que possible :

Il fallait qu'on continue à prendre soin de nous afin de pouvoir prendre soin de l'histoire.

Pour les curieux, sachez que la série n'est pour le moment disponible qu'outre-Atlantique. Le programme, traduit par Sur ordre de Dieu, devrait bientôt arriver en France sur la plateforme Disney+.