"Un pur chef-d'oeuvre" : Andrew Garfield encense ce film Spider-Man

Andrew Garfield, le deuxième Spider-Man apparu au cinéma, a récemment encensé ce film de la saga le qualifiant de "pur chef-d'œuvre". Il ne s'agit pourtant pas d'un film en prises de vues réelles, mais d'un film d'animation sorti récemment : Spider-Man : Accross the Spider-Verse.

Andrew Garfield, l'Amazing Spider-Man

En 2010, Andrew Garfield est choisi pour interpréter Spider-Man dans la série de films The Amazing Spider-Man, succédant ainsi à Tobey Maguire. Ce choix marquait une nouvelle direction pour la franchise, avec une réinvention du personnage de Peter Parker après la trilogie de Sam Raimi. Dans ces films, Garfield a incarné une version de Spider-Man/Peter Parker qui se distinguait par son approche et son style d'acteur.

Le premier film de la série, The Amazing Spider-Man, réalisé par Marc Webb, est sorti en 2012. Il présentait une relecture de l'origine de Spider-Man, en mettant l'accent sur les thèmes de l'identité, de la perte et de la découverte de soi. Garfield a été salué pour sa capacité à jouer un Peter Parker plus jeune et émotionnellement complexe, offrant une interprétation différente de celle de Tobey Maguire.

La suite, Le Destin d'un héros, sortie en 2014, a continué à explorer le personnage de Peter Parker, tout en introduisant de nouveaux adversaires. Cependant, malgré la performance d'Andrew Garfield, ces films n'ont pas rencontré le même niveau de succès critique et commercial que la trilogie précédente de Spider-Man. Ainsi, après seulement deux films, Sony a décidé de rebooter une troisième fois la saga, avec cette fois-ci Tom Holland dans le rôle-titre.

Andrew Garfield encense ce film Spider-Man

Récemment, Andrew Garfield a loué Spider-Man: Across the Spider-Verse, le décrivant comme un "pur chef-d'œuvre de cinéma" lors d'une séance de questions-réponses qu'il animait à Londres (via X). Ce film d'animation, qui fait suite à Spider-Man : Into the Spider-Verse, se distingue par son exploration audacieuse du multivers, introduisant de multiples itérations de Spider-Man issues de différents univers.

Andrew Garfield avait repris son rôle de Peter Parker dans Spider-Man : No Way Home, sorti en 2021. Il partageait l'affiche avec les deux autres hommes araignées incarnés par Tom Holland et Tobey Maguire, pour le plus grand bonheur des fans.