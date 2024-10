Andrew Garfield est prêt à revenir en Spider-Man, à une condition

Alors que les rumeurs sur un potentiel retour d’Andrew Garfield dans le costume de Spider-Man circulent régulièrement, l’acteur s’est exprimé sur le sujet.

Andrew Garfield, l’un des visages de Spider-Man

Andrew Garfield est l’un des acteurs ayant eu l’opportunité d’incarner au cinéma l’un des personnages les plus populaires du monde des comics. L’acteur a joué Peter Parker dans The Amazing Spider-Man, sorti en 2012, et sa suite, dévoilée deux ans plus tard. Bien après, il a retrouvé ce personnage dans Spider-Man : No Way Home, aux côtés de Tom Holland et Tobey Maguire.

Depuis la sortie du long-métrage de Jon Watts, en 2021, de nombreuses rumeurs circulent sur un potentiel retour d’Andrew Garfield en Spider-Man. Beaucoup se demandent si le comédien britannico-américain endossera de nouveau le costume de l’homme-araignée. Récemment, le principal intéressé s’est exprimé sur le sujet.

L’acteur plus que partant pour ré-endosser le costume, du moment que…

S’il ne sortira que dans plusieurs mois en France, L’Amour au présent sera visible dans les salles américaines à partir du 11 octobre. À l’occasion de sa campagne de promotion, Esquire a interrogé Andrew Garfield, qui joue l’un des principaux rôles du film, sur son potentiel retour dans le rôle de Spider-Man. L’acteur a confié qu’il était plus que partant pour rejouer le super-héros. Il a toutefois prévenu qu’il fallait qu’une condition soit remplie pour cela :

Bien sûr, je reviendrais à 100% si c’était le bon projet, si ça ajoutait quelque chose à la culture, si c’était un super concept ou quelque chose qui n’a pas été fait avant, quelque chose d’unique, curieux et excitant et auquel on pourrait s’intéresser. J’adore ce personnage, et il transmet de la joie. Si une partie de ce que j’amène est de la joie, alors je suis heureux de revenir.

Il est donc possible que l’on revoie un jour Andrew Garfield dans la peau de Peter Parker. Reste à savoir si cela se concrétisera. Et sous quelle forme. Verra-t-on enfin The Amazing Spider-Man 3 ? L’acteur reviendra-t-il aux côtés de la version du héros incarnée par Tom Holland ? Voire même celle de Tobey Maguire ?

Tom Holland va bel et bien rejouer le héros

À l’heure actuelle, on attend encore des informations officielles sur le futur du Spider-Man incarné par Tom Holland. Selon The Hollywood Reporter, ce dernier va bel et bien revenir dans un film qui pourrait être dirigé par Destin Daniel Cretton. On verra si l’histoire de ce nouveau film inclura la version du héros jouée par Andrew Garfield.

En attendant, ce dernier sera donc à l’affiche de L’Amour au présent. Le long-métrage arrivera dans les salles françaises le 22 janvier 2025.