Andrew Garfield récompensé aux Golden Globes

Tout en talent et en discrétion, Andrew Garfield est revenu avec brio sur le devant de la scène. Bouleversant dans le rôle du compositeur Jonathan Larson dans "Tick, Tick... Boom!", il vient d'être récompensé du Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie musicale pour cette performance.

Andrew Garfield, une année 2021 prolifique

Andrew Garfield, acteur américano-britannique révélé au grand public en 2010 avec The Social Network de David Fincher, a signé en 2021 son grand retour. Il a été en effet à l'affiche de deux grandes réussites : la comédie musicale Tick, Tick... Boom! de Lin-Manuel Miranda et le carton de Sony et Marvel Spider-Man : No Way Home de Jon Watts. Deux films très différents qui lui ont ainsi permis de montrer l'étendue de son registre d'acteur, et qui ont ravivé à son égard à la fois l'attention de la critique et celle du (très) grand public. En effet, la reprise de son rôle de Spider-Man, qu'il avait tenu le temps des deux films The Amazing Spider-Man, en 2012 et 2014, a été une des plus belles surprises de l'année passée.

The Amazing Spider-Man ©Sony Pictures Releasing France

Un Golden Globe pour sa prestation dans Tick, Tick... Boom!

Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2022 s'est tenue la 79e cérémonie des Golden Globes. Mais ce fut une édition particulière et sans aucun faste, tenue à huis clos. En effet, avec la crise sanitaire toujours en cours et une crise importante en interne, les organisateurs ont préféré se faire discrets. Il n'y eut donc qu'une succession de tweets pour annoncer les lauréats et une mise à jour progressive du site des Golden Globes.

Côté cinéma, deux films se sont détachés avec chacun 3 récompenses. The Power of the Dog (meilleur film dramatique, meilleur réalisateur et meilleur acteur dans un second rôle) et West Side Story (meilleure comédie musicale, meilleure actrice dans un rôle principal et meilleure actrice dans un second rôle). Et concernant le meilleur acteur dans une comédie musicale, c'est donc Andrew Garfield qui a été couronné pour sa grande performance dans Tick, Tick... Boom!. Concernant le meilleur acteur dans un film dramatique, c'est Will Smith qui a été récompensé pour La Méthode Williams.

Une belle reconnaissance pour Andrew Garfield, qui tient donc là sa première récompense majeure. Un signe encourageant pour la prochaine cérémonie des Oscars ? Les paris sont ouverts...