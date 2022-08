Andrew Garfield s'est privé de nourriture et de sexe pour ce rôle

Certains acteurs sont parfois prêts à aller loin pour préparer un rôle. Andrew Garfield est l'un d'eux puisqu'il s'est privé de sexe et de nourriture en amont d'un tournage très important. Découvrez pour quel film il a décidé d'endurer cela pendant plusieurs mois.

Andrew Garfield s'est essayé à l'Actors Studio

La préparation à un tournage est un moment charnière pour un acteur. Il y a différentes façons d'aborder l'exercice et une voie s'avère particulièrement réputée à Hollywood : la Méthode de l'Actors Studio. Cette dernière est notamment utilisée par des personnalités réputées du cinéma américain, comme Christian Bale, Joaquin Phoenix ou encore Robert De Niro, pour ne citer qu'eux. C'est, par exemple, la Méthode qui a poussé Christian Bale à endurer diverses transformations physiques pour ses rôles. Il existe de nombreux autres cas où des acteurs ont effectué une préparation en s'imposant des conditions drastiques. Nouvelle illustration avec Andrew Garfield qui a donné de sa personne pour incarner le père Sebastião Rodrigues dans le monumental Silence de Martin Scorsese.

Silence ©Metropolitan Filmexport

Une œuvre forte, de la part d'un des plus grands cinéastes américains, qui se déroule au XVIIème siècle et raconte le voyage de deux prêtres jésuites au Japon afin de retrouver l'un de leurs confrères. Celui-ci a disparu alors qu'il tentait de promouvoir le catholicisme dans le pays. Le papa de Taxi Driver nous livre une œuvre complexe, pas simple d'accès pour le grand public, et il confie le rôle central à un Andrew Garfield que l'on avait vu quelques mois plus tôt dans Tu ne tueras point.

Son étonnante préparation pour Silence

Lors d'un récent passage dans le WTF podcast, l'acteur est revenu sur l'expérience Silence et sur sa préparation étonnante. Il révèle s'être privé volontairement de sexe et de nourriture afin d'entrer en phase avec son personnage. Une manière de se conformer à l'état d'esprit des jésuites, qui font vœu de pauvreté et de chasteté.

C'était très cool. J'ai eu quelques expériences sauvages et trippantes en me privant de sexe et de nourriture pendant cette période.

Une ligne de conduite qu'il s'est imposée durant six mois et qui rejoint complètement la Méthode dont on parlait précédemment. Toujours dans la même interview, il précise avoir eu envie de la tester en côtoyant Ryan Gosling lors d'un screen test pour l'adaptation du livre The Adventures of Kavalier and Clay - un projet qui n'a jamais vu le jour. Au vu de la performance qu'il délivre dans Silence, nous serions tentés de dire que son coup fut réussi.