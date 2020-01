Andy Serkis va recevoir un BAFTA d’honneur pour sa contribution au cinéma

Vous avez aimé ? Partagez :

Andy Serkis sera récompensé lors de la prochaine cérémonie de remises de prix. L’occasion d’honorer l’artiste souvent connu pour ses rôles de personnages emblématiques de la culture populaire.

Personne ou presque n’a pu passer à côté. Andy Serkis, aujourd’hui âgé de 55 ans, a campé des personnages incontournables du septième art. De Gollum dans la trilogie du Seigneur des Anneaux à Snoke dans la dernière trilogie Star Wars, en passant par le Capitaine Haddock dans Le Secret de la Licorne, la palette est très large.

C’est pour récompenser sa contribution importante au cinéma que l’acteur sera récompensé d’un BAFTA d’honneur lors de la prochaine cérémonie qui se tiendra le 2 février prochain. Comme le souligne The Hollywood Reporter, la British Academy s’apprête donc à honorer un des pionniers de la technologie motion capture.

Un agenda très chargé dans les deux ans à venir pour Andy Serkis

Pour rappel cette technique permet d’enregistrer les actions d’un acteur équipé de capteurs et d’obtenir une restitution de ses mouvements en temps réel et en 3D. C’est un grand pas en avant pour les effets visuels car cela apporte un plus grand réalisme à l’image.

Comme on peut l’imaginer, Andy Serkis a réagi très favorablement à l’annonce de cette récompense. Il en a aussi profité pour saluer les travailleurs de l’industrie des effets numériques avec qui il travaille au quotidien :

Je suis profondément honoré et ravi de recevoir ce prix, et je me considère extrêmement chanceux d’avoir une carrière aussi fascinante et continue dans la narration visuelle, qui m’a donné l’opportunité de collaborer avec plusieurs des plus grands artistes, techniciens et artisans du monde. C’est aussi avec eux que j’aimerais partager cette merveilleuse distinction.

En 2011, il a d’ailleurs donné un nouveau tournant à sa carrière en fondant la société de production The Imaginarium, spécialisée dans les effets numériques et la motion capture. L’occasion de faire valoir son expertise dans ce domaine. Pour la suite, Andy Serkis a un agenda très chargé puisqu’il assure la réalisation de Venom 2. On le retrouvera également dans le rôle d’Alfred Pennyworth dans le prochain The Batman de Matt Reeves.