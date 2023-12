"Je ne serais pas actrice" : Angelina Jolie n'aime pas ce qu'est devenu Hollywood

Angelina Jolie a récemment exprimé son rejet du monde hollywoodien. Un endroit nocif d'après elle qu'elle n'aurait pas aimé rejoindre si elle avait commencé sa carrière d'actrice aujourd'hui.

Angelina Jolie, une grande actrice qui se fait rare

Angelina Jolie est de ces actrices qui comptent à Hollywood. Oscarisé dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle pour Une vie volée (1999), la comédienne a marqué les années 1990 et 2000, devenant une véritable icône du cinéma. Pourtant, depuis plusieurs années, Angelina Jolie s'est faite plus rare sur les plateaux de tournage. Elle était revenue sur les écrans en 2019 avec Maléfique 2, et elle a récemment rejoint le Marvel Cinematic Universe (MCU) avec Les Éternels (2021). Son prochain film, Maria, est lui prévu pour 2024. Réalisé par Pablo Larrain (Jackie, Spencer), le long-métrage verra l'actrice incarner Maria Callas.

Angelina Jolie - Les Éternels ©Marvel Studios

La comédienne est revenue sur ses dernières années au sein de l'industrie cinématographique dans une interview donnée au Wall Street Journal. Et son regard sur notre époque est particulièrement pessimiste puisqu'elle déclare sans détours : "Je ne serais pas actrice aujourd'hui". Pour elle, le monde hollywoodien a bien changé par rapport à ses débuts dans les années 1990 et donc, si elle devait tout recommencer aujourd'hui, elle préfèrerait sans doute se limiter au théâtre plutôt que de rejoindre Hollywood, qu'elle décrit comme un endroit extrêmement nocif.

J’ai grandi dans un lieu assez superficiel. De tous les endroits du monde, Hollywood est le moins sain.

Victime de paralysie avant son divorce avec Brad Pitt

De plus, d'après Angelina Jolie, la manière dont la vie privée des stars devient publique désormais est très différente de son époque, car tout est partagé. Elle revient alors sur son divorce avec Brad Pitt qui fut au cœur des tabloïds en 2016. Et sur le stress que cela a provoqué sur elle, avec pour conséquence une paralysie du visage.

Mon corps réagit très fortement au stress. Ma glycémie monte et descend. J'ai soudainement eu la paralysie de Bell six mois avant mon divorce.

Angelina Jolie estime avoir vécu une période très compliquée, sans véritable vie sociale à Los Angeles. Elle aurait même eu envie de quitter pour de bon cette ville, pour passer plus de temps au Cambodge (dont elle a acquis la nationalité en 2005). C'est donc pour ces raisons que la comédienne a décidé, depuis 2016, d'accepter moins de rôles ou pour des tournages de courte durée. Pour autant, sa performance dans Maria reste très attendue et pourrait bien marquer les esprits. Le film n'a pour le moment pas de date de sortie, mais le tournage serait terminé.