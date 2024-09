"Le rôle de sa vie" : Angelina Jolie impressionne dans la bande-annonce de son nouveau film

Découvrez la bande-annonce du film "Maria" de Pablo Larraín avec Angelina Jolie. Ce biopic sur Maria Callas pourrait bien valoir un Oscar à son actrice qui livre une performance magistrale. Le film est attendu le 12 février 2025 dans les salles françaises.

Angelina Jolie est Maria Callas

La bande-annonce de Maria, le nouveau film de Pablo Larraín, vient de sortir et les premières impressions ne laissent aucun doute : Angelina Jolie, qui incarne la légendaire cantatrice Maria Callas, est d'ores et déjà au cœur de la course aux Oscars. Réalisé par le cinéaste chilien, qui s'est fait un nom avec des biopics tels que Jackie et Spencer (qui ont permis à Natalie Portman et Kristen Stewart d'être nommées aux Oscars), Maria promet d'être une œuvre à la fois intime et grandiose, à l’image de l’icône de l’opéra qu'il retrace.

Maria plonge dans la vie tourmentée de Maria Callas, figure emblématique de l’opéra mondial. Née à New York de parents grecs, la célèbre soprano a marqué l'histoire non seulement par sa voix unique, mais aussi par son charisme, son style dramatique et sa vie privée mouvementée. Le film retrace les grandes étapes de sa carrière, mais aussi les moments plus personnels de sa vie, jusqu'à sa mort à l'âge de 53 ans des suites d'une crise cardiaque.

Pour incarner cette légende, Angelina Jolie a pris son rôle très au sérieux. Dans une déclaration, l'actrice a confié qu'elle se sentait investie d'une responsabilité immense pour rendre hommage à la vie et à l'héritage de Callas. C’est d’ailleurs cette passion et cet engagement qui pourraient bien la propulser vers une nouvelle nomination aux Oscars (elle avait remporté la statuette du meilleur second rôle pour Une vie volée, mais n'a jamais gagné celle de meilleure actrice). Sa transformation physique et sa performance habitée devraient lui assurer une nomination.

Un nouveau portrait de femme forte pour Pablo Larraín

Le réalisateur Pablo Larraín, connu pour son approche unique du biopic, a fait équipe avec le scénariste Steven Knight, créateur de Peaky Blinders, pour offrir un portrait sensible et riche de l'une des plus grandes figures de l'opéra. Larraín s'était déjà distingué avec Spencer, un film sur la princesse Diana qui avait valu à Kristen Stewart une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice et avec Jackie, biopic sur Jackie Kennedy, qui suivait les heures après le décès de JFK.

Il semble que Maria suive un chemin similaire en mettant en avant une figure féminine complexe, entre grandeur publique et vulnérabilité privée. La différence notable se situe dans la temporalité : alors que Jackie et Spencer se déroulaient en l'espace de quelques jours, Maria suit la chanteuse sur plusieurs années, même si le cœur du film évoque ses derniers jours, en 1977, à Paris.

La sortie du film est prévue le 12 février 2025 en France.