Anges et démons : comment Ron Howard a contourné l’interdiction de filmer au Vatican ?

Les ouvrages de Dan Brown sont loin d’être prisés par l’Église catholique. Pour l’adaptation d’"Anges et démons", Ron Howard a logiquement été interdit de tourner au Vatican et dans plusieurs églises de Rome. Son équipe a donc dû redoubler d’ingéniosité pour reconstituer la capitale italienne.

Anges et démons : panique à Rome pour Robert Langdon

Après le succès mondial de Da Vinci Code, Tom Hanks et le réalisateur Ron Howard se retrouvent en 2009 pour Anges et démons. Nouvelle adaptation d’un roman de Dan Brown, le long-métrage est une suite de son prédécesseur, tandis que l’ouvrage se déroule avant le complot commençant dans les couloirs du Louvre.

Anges et démons débute après le décès du pape. Alors que les cardinaux s’apprêtent à entrer en conclave, de l’antimatière est dérobée au CERN, à Genève. Les Illuminati revendiquent le vol. La puissante société secrète traquée par l’Église catholique révèle également avoir pris en otage les preferiti, les cardinaux considérés comme les mieux placés pour accéder au titre de souverain pontife. Elle menace d’en exécuter un par heure avant l’explosion de l’antimatière, dissimulée quelque part à Rome.

Appelé en urgence, Robert Langdon quitte Harvard pour se lancer dans une course contre la montre haletante. Au cours de son enquête, il devra déchiffrer un rébus de Galilée pour tenter de sauver les cardinaux et éviter une catastrophe.

Anges et démons © Sony Pictures Entertainment

Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgård, Pierfrancesco Favino, Nikolaj Lie Kaas et Armin Mueller-Stahl complètent la distribution de cette deuxième aventure cinématographique de Robert Langdon. En 2016, le spécialiste des symboles est au cœur d’une nouvelle poursuite effrénée en Italie, cette fois-ci pour sa propre survie, dans Inferno.

Un tournage au Vatican interdit

Comme ce fut le cas pour Da Vinci Code, Ron Howard se voit refuser des autorisations de tournage pour Anges et démons, l’Église catholique n’étant pas la première fan des travaux de Dan Brown. En juin 2008, lorsque le diocèse de Rome refuse les prises de vues dans les églises Santa Maria del Popolo et Santa Maria della Vittoria, le porte-parole Marco Fibbi déclare, cité par The Guardian :

Compte tenu de l’histoire du Da Vinci Code, interdire le tournage d’Anges et démons était automatique – le nom de Dan Brown a suffi. S’ils avaient insisté, nous aurions lu le script, mais je n’arrive pas à croire que cela donne une bonne image de l’église.

Le Vatican, qui avait appelé au boycott du Da Vinci Code, refuse aussi d’ouvrir ses portes à l’équipe du film. Cette dernière doit donc reproduire une réplique de la place Saint-Pierre de Rome dans des studios de Los Angeles, ainsi qu’une partie de la résidence du pape. Pour cela, des cadreurs se font passer pour des touristes et réussissent à prendre plus de 250 000 photos et à enregistrer des heures de vidéo dans le siège de l’Église catholique. De nombreux bâtiments sont ensuite recréés numériquement.

Interrogé par le magazine italien Ciak, le superviseur des effets spéciaux Ryan Cook explique en 2009 à propos de ce travail de longue haleine :