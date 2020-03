Animal Crossing : des joueurs recréent des scènes de films cultes

C'est le jeu à la mode en ce moment, "Animal Crossing : New Horizons". Hasard du calendrier, sa sortie intervient pendant le confinement et rend la vie de plusieurs joueurs plus belle. Certains en profitent pour développer leur créativité et arrivent à recréer des scènes de films cultes.

Avec les mesures prises un peu partout dans le monde pour lutter contre le coronavirus, il n'y jamais eu autant de gens qui sont obligés de rester chez eux. Notre temps passé devant les écrans est décuplé. Entre les films/séries ou les jeux vidéo, il y a de quoi s'occuper. Les détenteurs de Nintendo Switch sont gâtés avec la sortie le 20 mars dernier d'Animal Crossing : New Horizons. Un jeu de gestion tout mignon bien chronophage qui tombe à pic pour que les journées passent plus rapidement.

Le principe est simple mais terriblement addictif, si on en croit la popularité que rencontre le titre. Lâché sur une île avec un avatar que vous avez modelé à votre guise, vous développez votre petit morceau de terre, avec tout ce que cela implique. À mesure que vous jouez, vous avez accès à des nouveaux éléments, puis vous pouvez de plus en plus laisser libre court à votre imagination.

Un peu de cinéma dans Animal Crossing

Certains joueurs ne se sont pas privés de le faire et partagent des screenshots qui font références à des films connus. En se baladant sur les réseaux sociaux, on peut notamment découvrir un hommage à Midsommar, un autre aux Dents de la mer, un à Shining, une déclaration d'amour au cinéma d'A24 et même une reconstitution d'une scène du Portrait de la jeune fille en feu. Cette vague de créativité suffit à faire notre journée (oui, il en faut peu en ce moment) et prouve que les jeux vidéo qui nous laissent une grande liberté sont souvent les meilleurs. Étant donné que le confinement va encore durer, il n'est pas trop tard pour vous aussi vous lancer dans Animal Crossing : New Horizons ! Le jeu devrait apporter à votre vie une dose de bonne humeur et de couleurs, sans prises de tête ni complexité dans les mécanismes que l'on vous demande d'assimiler.

Découvrez ci-dessous nos hommages préférés au cinéma dans Animal Crossing :