"Mon ange gardien" : Anne Hathaway raconte comment Christopher Nolan a sauvé sa carrière

Anne Hathaway a confié dans une récente interview comment Christopher Nolan était venu à son secours alors que sa carrière était au plus bas. Avant de jouer dans "Interstellar", la comédienne traversait une passe difficile, en raison de multiples moqueries dont elle était la cible.

Christopher Nolan, le sauveur d'Anne Hathaway

À l'occasion de l'arrivée sur Prime Video de la comédie romantique L'idée d'être avec toi le 2 mai prochain, Anne Hathaway a accordé une longue interview au magazine américain Vanity Fair. Elle est notamment revenue sur une période compliquée de sa carrière et de sa vie, alors qu'elle faisait face à une vague de moqueries. Heureusement, elle a pu compter sur Christopher Nolan.

Ainsi, au milieu des années 2000, Anne Hathaway s'est retrouvée ciblée par des moqueries un peu partout sur Internet, notamment après avoir coanimé la cérémonie des Oscars avec James Franco en 2011. Personne n'avait rien à lui reprocher, et c'était justement ça le cœur du problème (un article de 2015 de BuzzFeed avait même appelé ça le "syndrome Anne Hathaway").

La comédienne s'est souvenue de cette période particulièrement difficile à vivre, même lorsqu'elle a décroché un Oscar en 2013 pour son rôle de Fantine dans Les Misérables. Elle a ainsi confié :

"Beaucoup ne voulaient plus me confier de rôles de peur que la haine dont j’étais victime en ligne ne déteigne sur leurs projets."

Entre 2012 et 2013, on ne la voit en effet que dans deux films : Don Jon de Joseph Gordon Levitt dans lequel elle a seulement un caméo, et Don Peyote, de Dan Fogler passé totalement inaperçu. Mais heureusement, Christopher Nolan est arrivé, et lui a confié le rôle d'Amelia Brand dans Interstellar.

"Mon ange gardien"

C'est avec Interstellar qu'Anne Hathaway retrouve la confiance de Hollywood, et pour cela, elle a des mots très touchants envers Christopher Nolan :

"Christopher Nolan a été mon ange gardien, il n’a tenu aucun compte de tout ça et m’a confié l’un des plus beaux rôles que j’ai eus dans l’un des meilleurs films auxquels j’ai participé. Je ne sais pas s’il réalisait à l’époque à quel point il a été un soutien pour moi, mais il a eu cet effet. S’il ne m’avait pas soutenue comme il l’a fait, je ne sais pas où en serait ma carrière."

Avant Interstellar, Christopher Nolan avait déjà dirigé Anne Hathaway dans The Dark Knight Rises dans lequel elle incarnait le personnage de Selina Kyle/Catwoman.