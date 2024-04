Anne Hathaway dévoile des détails sur le tournage des scènes de sexe de son nouveau film

Attendue sur Prime Video ce jeudi 2 mai, la comédie romantique "L'Idée d'être avec toi" avec Anne Hathaway contient plusieurs scènes de sexe entre son personnage et celui de Nicholas Galitzine, de 12 ans son cadet. La comédienne s'est confiée sur le tournage et sur l'inspiration pour ces scènes.

L'Idée d'être avec toi arrive sur Prime Video

Ce jeudi 2 mai, le film L'Idée d'être avec toi, adapté du roman éponyme de Robinne Lee, sera disponible sur Prime Video. Porté par Anne Hathaway et Nicholas Galitzine, le film raconte l'histoire d'une mère de famille de 40 ans, Solène, qui rencontre par hasard une star de la musique, le chanteur du groupe August Moon, Hayes Campbell. L'attraction entre eux est immédiate, mais Solène refuse d'abord de céder à ses sentiments, car Hayes a vingt ans de moins qu'elle. Cependant, l'attirance est si forte que les deux finissent par se mettre en couple. Une relation qui va être contrariée par la vie de star de Hayes, à l'opposée de celle de Solène.

Plus sensuel qu'un Coup de foudre à Notting Hill, mais moins osé qu'un Cinquante Nuances de Grey, L'Idée d'être avec toi contient néanmoins des scènes d'amour plutôt rares dans les comédies romantiques destinées à un large public. Et d'autant plus rares qu'il s'agit de scènes entre une femme de quarante ans et un homme d'une vingtaine d'années.

Anne Hathaway en dit plus sur les scènes de sexe

En plus d'avoir le premier rôle, Anne Hathaway est également la productrice de L'Idée d'être avec toi. Elle s'est donc beaucoup impliquée dans la production du film, y compris pour choisir le réalisateur, Michael Showalter, (Dans les yeux de Tammy Faye) qu'elle admire.

Dans une récente interview accordée à Variety, Anne Hathaway a dévoilé les détails derrière le tournage des scènes de sexe entre son personnage et celui de Nicholas Galitzine. En particulier la première, qui a été largement influencée par le roman de Robinne Lee, comme l'a déclaré la comédienne et productrice :

"Dans le roman, Robinne décrit les actes intimes avec une énergie incroyable. Lors de leur première connexion sexuelle physique, Hayes amène Solène à l'orgasme alors qu'elle est entièrement habillée. C'est devenu notre boussole pour les scènes de sexe dans le film de manière à ce qu'elles soient centrées sur son plaisir à elle, tout en soulignant qu'une grande partie du plaisir réside également dans le fait de donner du plaisir à quelqu'un d'autre."