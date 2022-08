Anne Heche : dans le coma après un grave accident, l'actrice "ne survivra probablement pas"

Anne Heche est toujours dans le coma depuis son grave accident de voiture survenu à Los Angeles le 5 août dernier. La comédienne est actuellement maintenue en vie pour voir si un don de ses organes serait possible.

Anne Heche victime d'un grave accident

Connue pour ses rôles dans Donnie Brasco, Volcano ou encore Six jours sept nuits, la comédienne Anne Heche a été victime d'un grave accident de voiture survenu le 5 août 2022 à Los Angeles. Dans le quartier de Mar Vista, sa voiture a percuté le garage d'une propriété avant de s'écraser contre la villa de deux étages, "provoquant des dégâts structurels ainsi qu'un lourd incendie", selon les pompiers.

Six jours sept nuits ©Walt Disney Studios Motion Pictures

"Hospitalisée dans un état critique", l'actrice de 53 ans est depuis dans le coma. Le 8 août dernier, son porte-parole déclarait dans un communiqué cité par Deadline :

Anne est actuellement dans un état critique extrême. Elle a des lésions pulmonaires graves qui nécessitent une ventilation mécanique et des brûlures qui exigent une intervention chirurgicale.

Selon le tabloïd TMZ, la police a par ailleurs ouvert une enquête pour conduite en état d'ivresse. Des traces de cocaïne et de fentanyl auraient été retrouvées dans ses analyses sanguines, toujours d'après le site américain.

L'actrice "ne survivra probablement pas"

S'exprimant au nom de la famille, le porte-parole d'Anne Heche a expliqué que ses proches s'attendent au pire, en raison de ses blessures. Il a ainsi affirmé, cité par People :

Malheureusement, à cause de son accident, Anne a subi une grave lésion cérébrale et reste dans le coma dans un état critique. Elle ne survivra probablement pas.

Il a ajouté :

Elle affirme depuis longtemps vouloir faire don de ses organes. À présent, elle est maintenue en vie pour déterminer s'ils sont viables.

Ces dernières années, Anne Heche est notamment apparue dans les séries All Rise, Chicago P.D., The Brave et Aftermath.