Annette : le projet ne devait pas être un film à l'origine

Leos Carax s'était fait beaucoup trop discret à notre goût depuis 2012 et le génial "Holy Motors". Le réalisateur a fait son retour avec "Annette", une oeuvre atypique qui bénéficie de la participation des Sparks. Le groupe anglais, qui est à l'origine du projet, n'avait pas envisagé un long-métrage au départ.

Annette : le grand retour de Leos Carax

Pour son premier tournage en langue anglaise, Leos Carax s'est entouré d'un duo de choix : Marion Cotillard et Adam Driver. La première incarne Ann, une grande cantatrice réputée dans le monde entier. Le second est Henry, un comédien de stand-up. Comme d’autres stars, ils forment un couple glamour qui doit vivre avec tout ce que la célébrité implique. Ensemble, ils vont voir leur vie prendre un tournant inattendu quand arrive leur premier enfant, Annette.

Fidèle à lui-même, Leos Carax fait du cinéma ample, avec des fulgurances absolument démentes. Le film peut déstabiliser, déplaire, mais il contient des belles idées et des séquences folles. En plus de son beau casting - qui aurait pu d’ailleurs être différent, plusieurs actrices ont notamment été liées au projet -, Annette permet au metteur en scène de collaborer avec les Sparks. Le groupe britannique formé par les frères Ron et Russell Mael a une importance capitale dans le développement artistique du projet.

Un album plutôt qu'un film ?

Avant d’être un long-métrage, Annette était pensé comme un album de musique. Les Sparks voulaient concevoir une expérience musicale qui lorgnait vers le cinéma. Soit exactement ce qu’ils avaient déjà fait par le passé avec The Seduction of Ingmar Bergman, une œuvre influencée par le travail du célèbre maître suédois. Cette œuvre contenait une ligne narrative et de nombreuses références au monde du 7ème Art. Malheureusement, une tournée n’était pas possible pour cet album à cause du casting trop imposant.

Les Sparks se sont alors lancés dans l’écriture d’Annette mais le projet a pris une tournure différente juste avant sa sortie. Alors que l’album était prêt, ils ont rencontré Leos Carax au Festival de Cannes, l’année de la projection d’Holy Motors. C’est alors que l’idée d’un film a été évoquée, tout en reprenant le travail musical déjà entamé. Il aura fallu attendre ensuite presque une décennie pour qu’Annette voit le jour. Comme un symbole, c’est évidemment à Cannes que la boucle a été bouclée avec cette belle place en Ouverture de la prestigieuse Compétition officielle.