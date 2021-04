Annette : une bande-annonce exceptionnelle pour le nouveau Leos Carax

Absent depuis trop longtemps de l'actualité cinématographique, Leos Carax revient avec l'alléchant "Annette" dans les prochains mois. Une première bande-annonce vient d'être dévoilée ainsi que sa sélection pour faire l'ouverture du Festival de Cannes.

Annette fera l'ouverture du Festival de Cannes 2021

9 ans que Leos Carax n'avait plus sorti de film. Une éternité pour ses fans et plus généralement pour les cinéphiles. Le monumental Holy Motors avait affirmé, une fois de plus, quel grand auteur il était. Surtout, sa place totalement à part dans l’industrie française s’en trouvait reconfirmée. On le sait depuis des années au travail sur un projet musical titré Annette, en collaboration avec le groupe Sparks. Cette production mystérieuse aurait pu sûrement se dévoiler bien plus tôt si la crise sanitaire n’avait pas eu lieu.

Pressenti pour figurer dans la Sélection officielle du Festival de Cannes 2020, il se retrouve finalement dans celle de l’édition 2021. Thierry Frémaux a annoncé que le film fera l’ouverture de cette mouture un peu différente prévue, cette fois, en plein été. On découvrira donc Annette le 6 juillet prochain, sur la Croisette et également dans toutes les salles de France, comme le veut la tradition. Cette annonce s’accompagne de la révélation de la toute première bande-annonce.

Annette ©UGC Distribution

Une première bande-annonce envoûtante

L’intrigue nous envoie à Los Angeles. On y suivra la rencontre entre Henry, un comédien de stand-up comme il y en a tant aux États-Unis, et Ann, une cantatrice reconnue dans le monde entier. Leur vie va basculer quand ils vont accueillir leur premier enfant, Annette. Cette dernière arrive au monde avec un incroyable don. Dans les deux rôles principaux, on retrouve l’oscarisée Marion Cotillard et l'inévitable Adam Driver. Des acteurs de talent qui se confrontent à l’univers si particulier de Leos Carax.

En une bande-annonce, on comprend que le metteur en scène a l’air d’être dans une forme resplendissante. Les idées visuelles fusent et, même si on ne comprend pas tout ce qui se passe, l’expérience donne sacrément envie. Comme toujours chez le Français, son cinéma a une saveur particulière. Pour achever de faire monter la hype, rien de mieux que les mots de Pierre Lescure, Président du Festival de Cannes :