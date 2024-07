La Palme d'or 2024 se dévoile avec un premier trailer tendu et sulfureux

Récompensé de la Palme d'or au Festival de Cannes 2024, "Anora" de Sean Baker se dévoile dans une première bande-annonce qui sent bon la tragédie romantique et le soufre.

Anora se montre

Le nouveau film du cinéaste américain Sean Baker, Anora, lors de sa présentation au sein de la compétition du Festival de Cannes 2024, n'est pas apparu comme un favori. Mais c'est bien ce thriller "romantique" qui a quitté la Croisette couronné de la Palme d'or. Une surprise pour ceux qui s'essayaient aux pronostics, avec des gros morceaux comme Emilia Perez de Jacques Audiard, All We Imagine as Light de Payal Kapadia ou encore Les Graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulof alors envisagés comme favoris pour la récompense suprême.

Film magistral de cinéma néo-noir américain tendance côte est, Anora raconte l'histoire suivante :

Anora, jeune strip-teaseuse de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu’elle rencontre le fils d’un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant ; mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé : les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage...

Une première bande-annonce excitante

Attendu dans les salles françaises le 30 octobre 2024, Anora vient tout récemment de se dévoiler. Une première bande-annonce officielle US a ainsi été diffusée (vidéo ci-dessous) et, montée à l'énergie, elle pose le cadre et l'ambiance de l'histoire dramatique entre Anora (Mikey Madison) et Ivan (Mark Eydelshteyn). Réinvention du mythe de Cendrillon et anti-Pretty Woman, Anora met la jeune actrice Mikey Madison au tout premier plan. Celle-ci, jamais vue auparavant dans ce type de production, y livre une performance mémorable.