Ant-Man 3 : le film a trouvé son super-méchant

Ant-Man est l'un des personnages déjà bien installés qui va continuer de se s'illustrer dans le MCU. Son troisième film, encore très énigmatique sur son contenu, vient de se trouver un méchant de taille ! L'acteur pour l'incarner est une étoile montante du cinéma américain.

Un méchant et acteur pour Ant-Man 3

On sait quoi attendre du Marvel Cinematic Universe durant les deux prochaines années. Du très prochain Black Widow à Captain Marvel 2, beaucoup de nouveaux films vont venir former cette phase 4 de l'univers. Avengers : Endgame a mis fin à une ère qui aura duré des années mais tous les personnages ne sont pas morts face à Thanos. Heureusement, des piliers comme Thor, Hulk ou encore Doctor Strange vont continuer d'être au centre de l'attention. Un héros plus discret, Ant-Man, aura encore l'occasion de se signaler avec un troisième film sur lui. Pas le personnage le plus populaire ni celui qui rameute le plus de monde dans les salles, mais il a son importance dans l'ensemble. Cette suite sera toujours réalisée par Peyton Reed et Jeff Loveness (Rick et Morty) débarque dans le MCU pour signer le script. Prévu probablement pour 2023, le film ne s'est pas dévoilé aux fans. On ne sait pas de quoi il sera question dans le scénario, comment il va s'imbriquer dans l'ensemble et si Ant-Man va devenir un héros de première importance.

Deadline rapporte une information précieuse qui permet enfin de mieux comprendre ce qui se prépare. D'après le média américain, Kang le conquérant serait le super-méchant du film ! Les nouvelles ne s'arrêtent pas là puisqu'on découvre aussi que Jonathan Majors devrait s'occuper de ce rôle.

Tout sourit à l'acteur américain en ce moment. Il voit sa carrière décoller de manière fulgurante avec des apparitions à la suite dans le sublime Da 5 Bloods de Spike Lee et dans la série Lovecraft Country, où il campe le premier rôle. Il a également été annoncé sur The Harder They Fall, un western au casting XXL. Sa participation à une grosse production comme Ant-Man 3 va dans le sens d'une progression folle qu'il doit savourer. Ni confirmation (ni démenti) n'a été émis par Marvel pour le moment.

Qui est Kang ?

Kang le conquérant est un personnage intéressant qui peut voyager entre les temporalités. Il a connu plusieurs identités en fonction de l'époque à laquelle on le trouve, mais la plus connue est celle qu'il a à l'origine : Nathaniel Richards. Il n'a pas de pouvoirs extraordinaires mais s'est forgé un arsenal de compétences qui le rend tout autant redoutable. Son armure, en l’occurrence, l'aide à gagner en force et lui confère d'autres atouts. C'est avec ses talents en ingénierie, son intelligence et ses connaissances qu'il est devenu cet adversaire redouté. Il a également conçu un navire qui lui permet de se déplacer à travers les époques.

Deadline précise que le Kang que nous allons avoir dans le film pourrait être un peu différent de ce qu'on a vu dans les comics. Ça ne sera pas la première fois que Marvel se permet de prendre des libertés. Néanmoins, on attend de voir tout ce qu'il va se passer avant Ant-Man 3, mais ce personnage a la stature pour être l'un des grands méchants du MCU, similaire à l'influence d'un Thanos. De par son utilisation des déplacements dans le multivers, il est tout trouvé pour être une menace à abattre par Ant-Man, mais aussi par d'autres héros ! Il pourrait notamment avoir un rapport avec Les Quatre Fantastiques si on s'en tient à une partie des comics.