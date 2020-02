Ant-Man 3 : Michael Peña espère être de retour

Vous avez aimé ? Partagez :

La nouveauté attire toujours le plus l’attention mais on n’oublie pas que quelques suites sont prévues dans ce que le Marvel Cinematic Universe va livrer dans les prochaines années. Ant-Man aura son troisième opus et Michael Peña espère qu’on lui passera un coup de fil pour en être.

De par ses spécificités (le jeu sur les échelles), Ant-Man est un héros intéressant mais on ne saurait dire pourquoi ces deux premières aventures n’ont pas provoqué plus de choses que ça sur nous. Dans les nombreux films sortis dernièrement, Ant-Man et la Guêpe n’est pas dans la liste de ceux qu’on retiendra en priorité. Son succès commercial étant satisfaisant pour Disney et Marvel, un troisième opus va sortir. Même là, on attend plus des titres comme Doctor Strange et le multivers de la folie, Thor : Love and Thunder ou Eternals. Mais Ant-Man 3 pourrait inverser cette tendance en étant une pièce importante dans la construction du reste du MCU. Le scénario est inconnu, sauf que des bruits de couloir laissent entendre que ce nouvel opus risque d’être primordial pour l’apparition des Young Avengers. Une nouvelle équipe qui, d’ailleurs, n’a jamais été officiellement annoncée comme étant un des composants de la suite de l’univers étendu.

Peyton Reed a encore été repris à la mise en scène, après avoir signé les deux premiers. Du côte du casting, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer devraient tous revenir ou, du moins, sont attendus par le public. Un autre acteur, qu’on a vu dans les précédents, aimerait bien qu’on ne l’oublie pas également.

Michael Peña dans l’attente pour Ant-Man 3

Durant une interview pour Comingsoon lors de la promotion de Nightmare Island, Michael Peña a expliqué qu’il n’avait pas encore été contacté mais qu’il serait le premier heureux à tourner dans Ant-Man 3 :

Je pense qu’ils sont à un an du tournage, ce serait génial si je pouvais le faire. Mais on ne sait jamais, surtout après ce qu’il s’est passé durant Endgame. En ce moment, Marvel est dans une situation où ils peuvent écraser certaines attentes, ils vont devoir le faire pour certains personnages, pas seulement le mien, alors j’espère que je serai dedans.

Il a raison sur le fait qu’Endgame a été un tournant majeur qui permet aujourd’hui au studio de tout repenser, en gardant seulement ce qui les intéresse. Le meilleur ami de Scott a ses chances de se retrouver dans ce troisième film, même si un gros temps à l’écran n’est jamais garanti d’avance pour des personnages secondaires comme lui.

Le tournage d’Ant-Man 3 devrait commencer dans presque un an, en janvier 2021. Le film ne dispose pas d’une date de sortie mais il pourrait s’emparer d’un des créneaux posés par le studio en 2022.