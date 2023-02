Ant-Man et la Guêpe Quantumania : focus sur les deux scènes post-générique

Le 31ème film Marvel, "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania", réserve au public deux scènes post-génériques. On décrypte ces deux séquences donc, évidemment, attention SPOILERS !

Ant-Man 3 : le retour du plus petit héros

En 2015, Marvel Studios présente à ses fans un tout nouveau super-héros : Ant-Man. Quelques années plus tard, Peyton Reed est toujours à la réalisation pour une troisième aventure de Scott Lang (Paul Rudd), Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui débarque dans les salles le 15 février 2023. Cette fois, le héros est envoyé dans le monde quantique avec les membres de sa famille - sa fille Cassie (Kathryn Newton), Hope (Evangeline Lilly), Hank (Michael Douglas), et Janet (Michelle Pfeiffer). Et pour s'en sortir, il lui faut affronter Kang (Jonathan Majors).

Après quoi, comme pour chaque film (ou presque) de Marvel Studios, deux scènes post-générique sont à découvrir. Évidemment, ces séquences comportent des SPOILERS !

Des Kang à la pelle pour la première scène post-générique

Les deux scènes post-génériques se concentrent sur Kang le conquérant. Pas une surprise, puisque le nouveau super-vilain du MCU va être l'antagoniste principal de la phase 5. La première scène dévoile alors plusieurs versions alternatives de Kang. Les plus calés en matière de comics reconnaîtront d'ailleurs Rama-Tut, une version célèbre de Kang.

La première partie de la scène s'articule autour de trois Kang qui discutent des décisions à prendre. Les trois personnages réagissent à la mort de celui au centre d'Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. On apprend que cette version de Kang était un exilé, et que sa mort va avoir un impact sur le continuum temporel. Surtout, les Kang semblent décidés à attaquer désormais les responsables (sous-entendu les Avengers) car ils pourraient désormais les éliminer eux.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ©Marvel

Après cela, on découvre une immense arène où des milliers de Kang apparaissent les uns après les autres. Il s'agit d'une référence évidente au crossover Guerres Secrètes de 1984. Dans cette histoire, plusieurs héros provenant de mondes parallèles sont projetés dans une planète-arène appelée Battleworld.

La séquence est malheureusement peu convaincante. Les effets spéciaux ne semblent pas totalement au point, et l'effervescence qui se dégage de la scène ne fonctionne pas, à cause d'une mise en scène bâclée. Il n'empêche que la scène en question apporte beaucoup de promesses concernant la suite du MCU, qui devrait donc voir apparaître beaucoup de versions de Kang.

Loki est de la partie dans la deuxième scène post-générique

La deuxième scène post-générique met encore une fois Kang en avant. Mais cette fois il s'agit d'une scène qui semble être directement tirée de la saison 2 de Loki. Les spectateurs peuvent ainsi retrouver le dieu de la malice, toujours incarné par Tom Hiddleston. Ce dernier va visiblement voyager dans le temps avec son ami Mobius, toujours campé par Owen Wilson.

Les deux protagonistes assistent, au début du XXème siècle, à une représentation d'un soi-disant magicien qui n'est autre que Kang en personne. Mobius n'est apparemment pas impressionné par l'antagoniste, mais Loki lui suggère de ne pas se fier aux apparences.

Cette séquence annonce l'intrigue de la saison 2 de Loki et permet de lier la série aux films du MCU. Rappelons que cette saison 2 est attendue courant 2023 sur Disney+.