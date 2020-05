Ant-Man : Peyton Reed évoque l'avenir de Walter Goggins dans le MCU

Le réalisateur Peyton Reed, qui a mis en scène les deux films « Ant-Man », a révélé que le personnage campé par Walton Goggins dans le deuxième opus, a donné des indications sur la possibilité ou non de le faire revenir dans le troisième film.

En 2015, Peyton Reed rejoint le Marvel Cinematic Universe (MCU) en réalisant Ant-Man. Il dirige alors le merveilleux Paul Rudd dans la peau de ce nouveau super-héros. Comme toutes les productions de la firme le film est un succès au box-office avec plus de 519 millions de dollars de recettes. Un résultat suffisant pour Marvel Studios qui finance Ant-Man et la Guêpe en 2018. Le long-métrage rapporte plus de 622 millions de dollars de recettes au box-office. Maintenant, un troisième épisode est normalement prévu, qui verra le retour de Peyton Reed derrière la caméra.

Walton Goggins de retour ?

L'acteur Walton Goggins, notamment aperçu dans des films comme Django : Unchained, Predators ou Les Huit Salopards, campait le méchant Sonny Burch dans Ant-Man et la Guêpe. Un antagoniste décalé et assez attachant, que les fans réclament.

Lors d'une séance de questions/réponses sur Twitter organisée par Peyton Reed, les fans ont demandé au cinéaste si Walton Goggins allait revenir dans Ant-Man 3. Le réalisateur est resté assez évasif et n'a pas stipulé expressément que l'acteur allait revenir. Mais il n'écarte pas pour autant cette possibilité : « Il y a toujours une chance ».

Même si Sonny Burch n'est pas un personnage indispensable, le MCU aime ramener des figures dans d'autres films, même les plus discrètes. On pense par exemple à Robert Redford qui faisait une courte apparition dans Avengers : Endgame. Bref, Walton Goggins a peut-être un avenir au sein du MCU.

Ant-Man 3 a officiellement été annoncé en novembre dernier. Peyton Reed et Paul Rudd sont évidemment prêts à revenir. Depuis cette annonce initiale, les nouvelles concernant Ant-Man 3 se font très rares. Le film n'a même pas de date de sortie. Le long-métrage ne figure pas dans le calendrier des sorties du MCU. Michael Douglas, qui reprendra le rôle de Hank Pym, a précédemment déclaré que le tournage devrait débuter début 2021. Mais avec les ajustements que Marvel Studios a été contraint de prendre à cause de l'épidémie de Covid_19, difficile de savoir quand le métrage rentrera réellement en tournage...