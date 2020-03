Antebellum : un nouveau trailer pour le film d’horreur avec Janelle Monáe

Vous avez aimé ? Partagez :

Metropolitan a publié la nouvelle bande-annonce du futur film d’horreur « Antebellum » avec Janelle Monáe. Un court teaser qui développe le concept des réalités alternatives. Sortie prévue pour le 22 avril prochain.

Le studio de production Lionsgate vient de partager la nouvelle bande-annonce de Antebellum. Le long-métrage est réalisé par le duo Gerard Bush et Christopher Renz, et est porté par Janelle Monáe, notamment aperçue dans Moonlight et Les Figures de l’Ombre. Son destin va la conduire à retourner dans le passé pour sauver son présent. C’est produit par la boîte QC Entertainment, notamment à l’origine de Get Out et Us. Le film est attendu le 22 avril dans nos salles.

Un court teaser efficace

Antebellum suivra l’histoire de l’auteure à succès Veronica Henley, interprétée par Janelle Monáe. Elle se retrouve prise au piège dans une horrible réalité alternative et doit résoudre un mystère oppressant avant qu’il ne soit trop tard. Reste à savoir si le film présentera une réalité qui se superpose sur le présent ou si le personnage est tout simplement renvoyé dans le passé. Autre possibilité, elle peut revivre l’existence de ses ancêtres. En tout cas, le film reste mystérieux et promet une esthétique assez léchée et une tension de tous les instants. Janelle Monáe semble crever l’écran par sa présence.

Outre Janelle Monáe, le film réunit un casting notamment composé de Kiersey Clemons (Sweetheart), Gabourey Sidibe (American Horror Story), Eric Lange (Narcos), Jack Huston (Ben-Hur) ou encore Jena Malone (Hunger Games). Le long-métrage est produit par Zev Foreman, qui avait travaillé sur Dallas Buyers Club et par Lezlie Wills.

Antebellum est le premier long-métrage du duo Gerard Bush et Christopher Renz. Ce court trailer ne dévoile pas grand chose de plus que la bande-annonce originale. Le film joue sur l’opposition entre deux réalités bien distinctes. L’une se déroule dans notre présent, pendant que l’autre semble revenir à l’époque de l’esclavage. Rendez-vous le 22 avril prochain pour découvrir ça !