Anthony Mackie se montre critique envers Hollywood

La star de cinéma Anthony Mackie a poussé un coup de gueule contre l’industrie hollywoodienne. Il a parlé de ses frustrations croissantes envers la situation actuelle du cinéma, sans aucune langue de bois.

Anthony Mackie a déjà une carrière assez prolifique. Outre son rôle culte de Sam Wilson dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), il apparaît également dans des films emblématiques comme Detroit, Triple 9 ou encore Million Dollar Baby. Il travaille également régulièrement avec Netflix dans des productions comme Black Mirroret Point Blank. Il est d’ailleurs en ce moment même à l’affiche de Altered Carbon saison 2. Enfin, il retrouvera le rôle de Sam Wilson dans la future série Le faucon et le Soldat de l’hiver.

Le coup de gueule d’Anthony Mackie

Pour la promotion de la saison 2 de Altered Carbon, Anthony Mackie a tenu des propos inédits au micro du Daily Beast. Une véritable critique à l’encontre du système hollywoodien. Il insiste sur le fait que les grands studios ne sont intéressés que par des mastodontes comme Avengers ou Star Wars :

Si nous regardons les films que nous avons aimés en grandissant, considérés comme les meilleurs de tous les temps, aujourd’hui ils ne sont plus tournés par les grands studios. Ils seront réalisés par des services de streaming. C’est le dernier endroit où vous pourrez aller travailler avec les vrais cinéastes.

Pourtant, malgré ces propos, cela n’a jamais empêché l’acteur d’apparaître dans ce genre de productions, à commencer par le MCU. Ensuite, l’avenir du cinéma se trouve peut-être au sein des services de streaming, mais les grands studios s’essayent toujours ça et là à des projets plus ambitieux et plus intimes. En témoignent par exemple les récents Dark Waters ou La Voie de la Justice. Anthony Mackie pointe ensuite du doigt le système économique qui gangrène le cinéma :

C’est le pire système économique de tous les temps. Il y a certainement moyen de gagner de l’argent à travers des films de studios. Mais personne n’a idée de comment gagner de l’argent. C’est fou !

Enfin, l’acteur termine son réquisitoire en évoquant la jeune génération et son mode de consommation :

Les jeunes ne veulent plus s’asseoir dans une pièce et se laisser aller. Ils veulent bouger et regarder les films sur leurs téléphones portables et leurs tablettes.

La « guerre » qui oppose les services de streaming avec la consommation de cinéma traditionnelle ne date pas d’aujourd’hui et ne fait que commencer. Difficile de savoir réellement si la salle de cinéma va disparaître au profit des services de streaming. Mais quoi qu’il en soit, les prix de plus en plus exorbitants des salles de cinéma ne vont pas dans leur intérêt, et poussent les consommateurs à regarder des films d’une manière différente. Et vous ? Vous êtes d’accord avec Anthony Mackie ?