Antoinette dans les Cévennes : la comédie avec Laure Calamy se dévoile dans une bande-annonce

Les premières images de la comédie portée par Laure Calamy, Antoinette dans les Cévennes, viennent d’être dévoilées. Le film est attendu pour le 16 septembre prochain dans les salles. Attention car cet article comporte des spoilers !

L’intrigue d’Antoinette dans les Cévennes

Écrite et réalisée par Caroline Vignal, Antoinette dans les Cévennes est une comédie centrée sur une institutrice au cœur d’un triangle amoureux. Alors qu’Antoinette attend l’été depuis des mois et l’annonce de son amant, Vladimir, qu’ils passeraient une semaine en amoureux, celui-ci annule finalement leurs vacances. À la place, il va partir marcher avec sa femme et sa fille dans les Cévennes, une chaîne de montagnes du Massif central. Refusant d’abandonner l’idée de passer du temps avec son amant, Antoinette décide de partir sur ses traces pour le retrouver. Mais à son arrivée sur place, elle se voit forcée de se faire accompagner par Patrick, un âne difficile à apprivoiser qui portera ses affaires tout au long de son périple. Le chemin vers Vladimir va alors s’avérer plus difficile à suivre que prévu…

C’est Laure Calamy, révélée par son interprétation de Noémie dans Dix pour cent et nommée en 2018 au César de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance en Maud dans Ava, qui joue le personnage principal d’Antoinette dans les Cévennes. La distribution du film compte aussi Benjamin Lavernhe, membre de la Comédie-Française et qu’on a pu voir dans Le Sens de la fête, qui joue ici Vladimir. Sa femme est interprétée par Olivia Côte, la co-créatrice et actrice principale de la série Vous les femmes.

Laure Calamy à la poursuite de Benjamin Lavernhe

La bande-annonce d’Antoinette dans les Cévennes promet une comédie piquante avec en son centre un personnage attachant, que Calamy semble interpréter avec conviction. On découvre d’abord Antoinette mener une activité avec ses élèves dans la cour de l’école, à laquelle les parents sont conviés. Elle retrouve ensuite en secret Vladimir, dont la fille n’est autre qu’une des élèves de l’institutrice. Il lui annonce alors qu’il ne pourra finalement pas tenir sa promesse de passer une semaine avec elle. La bande-annonce tease ensuite le voyage que décide d’entreprendre Antoinette pour retrouver coûte que coûte son amant. On comprend qu’elle ne lâchera rien pour arriver à ses fins puisqu’elle accepte de débourser 870 euros pour marcher pendant six jours à sa recherche.

Mais l’institutrice n’est pas au bout de ses difficultés. L’âne appelé Patrick qui est chargé de transporter ses affaires semble représenter la première difficulté du voyage, puisqu’il refuse d’obéir à ses ordres et d’avancer. Les images révèlent ensuite qu’Antoinette parvient bien à retrouver son amant. Mais les ennuis ne sont alors pas terminés, puisqu’elle devra faire attention de garder leur relation secrète aux yeux de la famille de Vladimir. On peut donc s’attendre à de nombreuses situations comiques sur cette partie de l’intrigue, puisque les différentes parties devraient se côtoyer pendant une bonne partie du film à en croire ces premières images.

Antoinette dans les Cévennes nommé au Festival de Cannes 2020

Antoinette dans les Cévennes fait partie des cinq comédies de la Sélection officielle du Festival de Cannes de cette année, avec Les Deux Alfred, Un triomphe, Le Discours et le premier film de Laurent Lafitte en tant que réalisateur, L’Origine du monde. Si le festival, initialement prévu du 12 au 23 mai, a été annulé, les films sélectionnés auront droit à un label à leur sortie en salles, ce qui devrait encourager un plus large public à les découvrir. On peut imaginer que cela aura d’autant plus d’effet sur Antoinette dans les Cévennes que les comédies sélectionnées à Cannes sont peu nombreuses comparé aux films d’autres genres.