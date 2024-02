Ce succès français avec Laure Calamy va avoir son remake US

L'excellente comédie de 2020 "Antoinette dans les Cévennes", qui a valu à Laure Calamy le César de la Meilleure actrice, va avoir droit à son remake américain. Avec du lourd devant et derrière la caméra.

Antoinette dans les Cévennes version US

En 2020, Laure Calamy produisait une de ses plus belles performances au cinéma dans Antoinette dans les Cévennes, la comédie écrite et réalisée par Caroline Vignal. Nommé 8 fois aux César 2021, notamment en Meilleur film et Meilleur scénario original, il offrait alors à Laure Calamy celui de la Meilleure actrice.

Une récompense méritée pour l'actrice, dans la peau d'une femme qui s'embarque dans une randonnée accompagnée d'un âne pour retrouver son amant. Un film comme un récit de voyage, drôle, aventurier, émouvant et doté d'une jolie profondeur qui se déploie au fur et à mesure qu'Antoinette parcourt le chemin.

Antoinette dans les Cévennes ©Diaphana Distribution

Succès en France avec des critiques positives et plus de 700 000 spectateurs dans les salles, Antoinette dans les Cévennes a aussi séduit à l'étranger, notamment aux États-Unis où il est sorti sous le titre My Donkey, My Lover & I. En effet, le film de Caroline Vignal et la performance de Laure Calamy y ont fait un si bel effet qu'un remake américain vient d'être annoncé, avec une star devant la caméra et une prestigieuse réalisatrice derrière.

Le duo Catherine Hardwicke - Toni Collette

Antoinette dans les Cévennes version US sera ainsi réalisé par Catherine Hardwicke (Thirteen, Les Seigneurs de Dogtown, Twilight, Chapitre I : Facination). Antoinette Lapouge devient Zoe Turner, qui sera interprétée par Toni Collette (Sixième sens, Little Miss Sunshine, Hérédité). L'histoire est la même, et le scénario original de Caroline Vignal est adapté par la scénariste Olivia Hetreed (La Jeune fille à la perle, Une robe pour Mrs. Harris).

Mafia Mamma ©New Sparta Production

Dans cette version américaine, Zoe Turner est une professeure d'art anglaise haute en couleur, follement amoureuse de Jean-Louis. Lorsque leur plan d'un week-end romantique tombe à l'eau, elle a le coeur brisé. Elle entreprend alors de le rejoindre, jusque dans les Cévennes, accompagné de son âne Napoléon. Un périple durant lequel, comme Antoinette, Zoe va faire de nouvelles rencontres et réévaluer ses choix et ses priorités.

Toni Collette et Catherine Hardwicke se connaissent bien, puisqu'elles ont tourné ensemble Ma meilleure amie en 2015 et Mafia Mamma en 2023. Le tournage de ce remake, intitulé A French Pursuit, devrait débuter au printemps 2024. On ne sait pas qui jouera Jean-Louis, mais avec ce prénom il y a des chances pour que son interprète soit français.