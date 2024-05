Furiosa : cette scène sanglante avec Anya Taylor-Joy a été coupée au montage

Anya Taylor-Joy est la star du nouveau long-métrage de la franchise Mad Max, "Furiosa". Très investie dans son rôle, l’actrice a même insisté pour tourner une violente scène, qui n’a finalement pas été gardée au montage par George Miller.

Anya Taylor-Joy succède à Charlize Theron dans Furiosa

Neuf ans après la sortie de son dernier opus en date, la saga Mad Max vient de s’agrandir avec un cinquième film. Furiosa est cette fois un spin-off et un préquel de Fury Road. Il s’intéresse à une jeune femme qui est un jour arrachée à sa famille par un homme dénommé Dementus. Elle n’a alors plus qu’un objectif en tête : se venger pour pouvoir ensuite rentrer chez elle.

Après avoir déjà dirigé tous les précédents films de la franchise, c’est une nouvelle fois George Miller qui a réalisé Furiosa. Pour incarner celle qui obtient plus tard le titre d’Impératrice dans la franchise, il a fait confiance à Anya Taylor-Joy. Celle-ci a ainsi succédé à Charlize Theron. Et la jeune actrice s’est complètement plongée dans le rôle. Comme en témoigne une violente scène qu’elle a insisté pour tourner.

L’actrice a insisté pour tourner une scène gore

Pour promouvoir Furiosa, Anya Taylor-Joy a récemment accordé un entretien à GQ. Elle y a notamment révélé avoir poussé George Miller à tourner une séquence qu’elle voulait voir dans le film. À la fin du long-métrage, le personnage principal se bat avec Dementus. Mais son interprète a voulu aller plus loin. Elle a ainsi convaincu le réalisateur du film de tourner un passage dans lequel elle coupait la langue de Dementus. George Miller a toutefois décidé de ne pas garder cette séquence au montage. Malgré cela, Anya Taylor-Joy en a gardé un souvenir. En effet, les accessoiristes du film ont réalisé un double de la langue coupée de Dementus, que l’actrice garde maintenant chez elle.

Au cours de son interview avec GQ, Anya Taylor-Joy s’est aussi exprimée plus généralement sur l’affrontement entre Furiosa et Dementus. Elle a expliqué que, selon elle, il était « très important » que cette confrontation soit physique, et « durement gagnée. » Elle voulait donc clairement montrer la férocité de son personnage lors de cette séquence. On garde espoir de la voir apparaître en bonus lorsque le film sortira sur les supports physiques.

Furiosa est sorti ce mercredi 22 mai dans les salles françaises. Comme relayé par Deadline, le film a reçu une standing ovation de 7 minutes et 50 secondes lorsqu’il a été projeté en avant-première au Festival de Cannes.