Apartment 7A : une bande-annonce pour le préquel de Rosemary’s Baby

Après une suite sous forme de téléfilm sortie neuf ans après "Rosemary’s Baby", un préquel du long-métrage d’horreur culte intitulé "Apartment 7A" sera bientôt dévoilé.

Apartment 7A, préquel de l’iconique Rosemary’s Baby

Rosemary’s Baby est un film d’horreur culte. Sorti en 1968, il s’intéresse à un couple, Guy et Rosemary Woodhouse, qui emménage dans un appartement new-yorkais avant cette dernière ne commence à soupçonner ses voisins d’appartenir à une secte satanique et de vouloir lui voler son bébé. Un téléfilm, Qu’est-il arrivé au bébé de Rosemary ?, a suivi le long-métrage en 1976. Et dans quelques semaines, c’est un préquel de cette histoire, Apartment 7A, que l’on pourra découvrir.

Réalisé par Natalie Erika James, Apartment 7A nous fera suivre une danseuse qui arrive à New York pour réaliser son rêve. Mais peu après son arrivée dans l’appartement qu’elle loue à des personnes âgées, d’étranges phénomènes commencent à se produire.

Un premier trailer angoissant pour le film

Paramount+ a mis en ligne la bande-annonce d’Apartment 7A. Celle-ci est emplie d’une atmosphère angoissante, bien aidée par une musique qui accentue cette impression. On y voit l’arrivée de Terry, la jeune femme qui débarque à New York en rêvant de s’y faire un nom. Mais au cours d’un spectacle de danse, elle se brise la cheville.

Alors que son rêve est en péril, Terry se voit offrir la possibilité de vivre dans un bel appartement par un couple de personnes âgées. Peu après, elle se rend compte que quelque chose cloche chez eux. Elle soupçonne alors que quelque chose de terrible est arrivé à la jeune fille qui occupait son appartement avant elle.

Un long-métrage porté par Julia Garner

Apartment 7A est porté par Julia Garner, l’interprète de Ruth dans Ozark. Dianne West et Kevin McNally incarnent les personnes âgées lui louant l’appartement. Marli Siu et Jim Sturgess font aussi partie de la distribution du film de Natalie Erika James.

Apartment 7A sera visible sur Paramount+ à partir du 28 septembre prochain.