Apex : Bruce Willis est traqué dans la bande-annonce du film

À 66 ans, Bruce Willis est toujours en forme. Pour son nouveau film intitulé « Apex », il devra une nouvelle fois faire preuve d’inventivité pour faire face à ses ennemis. Et comme le montre la bande-annonce, il aura fort à faire.

Bruce Willis : action man

Qui aurait cru qu’à la fin des années 80 Bruce Willis fasse partie des nouvelles têtes d’affiche des films testéronés ? En effet, avant lui, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone et Chuck Norris étaient les rois du genre de l'action. Leur force, leur charisme et leur impression d’invincibilité faisaient tourner les têtes des spectateurs. Cependant, un long-métrage sorti en 1988 va changer la donne dans le domaine des films d’action : Piège de Cristal. Réalisé par John McTiernan, le long-métrage révèle un personnage fantasque nommé John McClane, et incarné avec brio par Bruce Willis.

Celui qui était jusqu’ici connu pour jouer dans des productions romantico-comiques, interprète ici un vrai castagneur. Cependant, ce dernier est aux antipodes de ceux incarnés par Sly ou bien encore Schwarzy. Vanneur, parfois maladroit et sans cesse blessé, John McClane est un héros bien plus « humain » que les autres. En 1988, une franchise, un personnage et surtout un acteur, vont ainsi naître. Bruce Willis est aujourd’hui une des stars les plus connues des films d’action.

Traque-moi si tu peux

Avec Apex, Bruce Willis est de nouveau prêt à tâter du flingue. Et comme dans la saga Die Hard, il se retrouvera face à une cohorte d’ennemis. En effet, l’acteur américain incarnera Thomas Malone, un ex-policier qui se retrouve sur une île déserte. Malheureusement, il n’est pas seul : en effet, plusieurs chasseurs d’élite ont payé pour participer à un jeu mortel sadique : traquer et exécuter une proie. La proie étant ici Thomas Malone ! Ce dernier devra donc faire preuve d’ingéniosité pour échapper à ses assaillants, et les éliminer un par un.

Thomas Malone (Bruce Willis) - Apex ©308 Entertainment

Réalisé par Edward John Drake, le film pourra compter dans sa distribution sur les beaux yeux bleus de Neal McDonough, Corey William Large (qui scénarise et produit également le film) et Alexia Fast notamment. D’après la bande-annonce, le film devrait surfer sur la vague Squid Game, avec un jeu de survie où il n’en restera qu’un. La traque dans la forêt devrait également plaire aux amateurs d’Hunger Games et Metal Gear Solid.

Apex sortira dans les salles américaines et en VOD, à partir du 12 novembre.