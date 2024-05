Brad Pitt chez le réalisateur de Top Gun Maverick : ce film à 300 millions de dollars a une date de sortie

On était sans nouvelle de "Apex", le film de Joseph Kosinski avec Brad Pitt qui se déroulera dans l'univers de la Formule 1. Le long-métrage va reprendre sa production alors qu'un budget de 300 millions de dollars est évoqué et qu'une date de sortie vient d'être annoncée.

Brad Pitt et Joseph Kosinski se lancent dans la F1

En avril 2023, on apprenait que Brad Pitt allait se transformer en pilote de Formule 1 pour un prochain film ambitieux dirigé par Joseph Kosinski. De quoi donner envie quand on voit ce qu'a proposé le cinéaste avec Top Gun : Maverick (2022). On peut d'ailleurs s'attendre à une approche similaire portée sur le réalisme quand on voit les détails de la production. En effet, pour s'assurer d'être le plus crédible possible, la production a décidé de poser ses caméras au sein même du championnat de F1, permettant ainsi à l'acteur d'apparaître aux côtés de vrais pilotes. Le dimanche 9 juillet 2023, le Grand Prix de Grande-Bretagne a ainsi vu les équipes de Joseph Kosinski se balader dans le paddock pour tourner de premières images. L'occasion pour Brad Pitt de s'afficher avec la tenue de l'écurie APXGP, une équipe fictive qu'il rejoint dans le film titré Apex.

Aux dernières nouvelles, l'acteur jouera un pilote des années 1990 victime d'un terrible accident. Son ami (Javier Bardem) propriétaire d'APXGP va alors faire appel pour que le vétéran et un jeune prodige (Damson Idris) aident l'équipe à obtenir enfin des points dans le championnat. Le tournage d'Apex a malheureusement pris du retard en raison de la grève des acteurs et des actrices à Hollywood (fin 2023). Mais la production va enfin reprendre, à en croire le producteur Jerry Bruckheimer, qui a annoncé la reprise du tournage dès la semaine prochaine.

300 millions de dollars de budget et une sortie en 2025 pour Apex

Jerry Bruckheimer ne s'est pas arrêté là puisqu'il a également discuté du film avec People, expliquant que Brad Pitt a dû s'entraîner pendant "quatre ou cinq mois". Ce qui lui a permis ensuite de conduire vraiment un bolide. Mais à quelle vitesse ? Le producteur s'est bien gardé de le dire, affirmant que "la compagnie d'assurance le tuerait s'ils savaient".

On nous promet en tout cas une expérience immersive, notamment grâce à l'utilisation de caméras IMAX et la volonté de Joseph Kosinski de tourner des images réelles plutôt que d'utiliser des effets numériques (CGI). C'est ce que le réalisateur a précisé auprès de Collider : "C'est exactement l'approche de la Formule 1... Filmer de vraies courses et de vraies voitures et les capturer, ce sera un défi énorme, mais passionnant pour moi".

Brad Pitt et Damson Idris sur le tournage d'Apex

Enfin, il semblerait qu'Apple, qui produit Apex, ait vu les choses en grand pour que Joseph Kosinski et Brad Pitt puissent mettre en boîte ce film. Les derniers rapports évoquent un budget de 300 millions de dollars ! Un budget impressionnant qui pourrait s'expliquer par la grève évoquée précédemment. Car depuis, une nouvelle saison de Formule 1 a débuté, avec des voitures au design différent. On imagine alors que peu d'éléments tournés l'été dernier pourront être utilisés et que la majorité devra être filmé à nouveau.

Dans tous les cas, pour tenter de rentabiliser cette super-production, Apple souhaiterait sortir le long-métrage dans les salles (notamment IMAX donc) à partir du 27 juin 2025 aux États-Unis. Comme pour Killers of the Flower Moon et Napoléon, après son exploitation, Apex arrivera sur la plateforme de streaming Apple TV+. On ne sait pas encore quel studio se chargera de la sortie au cinéma. Mais étant donné l'ambition du projet, nul doute qu'Apple devrait trouver un collaborateur pour s'en charger.