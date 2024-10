Ce nouveau film de zombies arrive sur Prime Video

Adapté du best-seller de Manel Loureiro, "Apocalypse Z" sera visible très bientôt sur Prime Video. Avant cela, le service de streaming a partagé une bande-annonce du long-métrage.

Apocalypse Z, le best-seller de Manel Loureiro adapté en film

Prime Video proposera très bientôt un nouveau film de zombies : Apocalypse Z. Le long-métrage prendra place en Espagne après l’apparition d’un virus qui se propage rapidement dans le monde. L’intrigue nous fera suivre Manel, un homme qui vit seul avec son chat Lúculo, et qui va devoir faire preuve d’ingéniosité pour rester en vie face à la menace représentée par le virus. Bientôt, lui et Lúculo vont devoir quitter leur domicile et se lancer dans un dangereux périple.

Apocalypse Z est adapté du livre éponyme écrit par Manel Loureiro. Publié en 2014, le roman est rapidement devenu un best-seller. De nombreux fans risquent donc d’attendre la sortie du film sur Prime Video. Or, celui-ci se dévoile dans une bande-annonce avant sa sortie imminente.

Manel lutte pour sa survie dans la bande-annonce

La bande-annonce d’Apocalypse Z démarre fort avec le personnage de Manel poursuivi par un groupe de zombies enragés. On apprend ensuite que le gouvernement tente de mettre en place des "espaces sécurisés" pour garder la population à l’abri de la menace du virus. Mais les choses dérapent rapidement et Manel se retrouve au centre de nombreuses scènes où il doit lutter pour sa survie.

Apocalypse Z a été réalisé par Carles Torrens. Pour interpréter Manel, c’est Francisco Ortiz qui a été choisi. À ses côtés, Berta Vázquez, Iria del Río, José María Yazpik et María Salgueiro ont décroché certains des rôles secondaires du film.

Le film disponible pour Halloween

Les abonnés de Prime Video désireux de découvrir Apocalypse Z n’auront pas à attendre très longtemps pour cela. Car la plateforme a décidé de proposer le long-métrage pour Halloween. Le film sera ainsi visible à partir de ce jeudi 31 octobre.

Apocalypse Z pourrait être le premier film d’une trilogie. Car Manel Loureiro a divisé son histoire en trois romans. Si le premier long-métrage est un succès, Prime Video devrait donc rapidement lancer le développement de la suite.