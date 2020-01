Apple et Netflix en course pour acheter la MGM

Avec son spectaculaire rachat de la 20th Century Fox, Disney a continué de prouver sa suprématie grandissante. Mais la concurrence pourrait s’inspirer de ce comportement et voilà que, désormais, Netflix et Apple bataillent pour l’acquisition du célèbre studio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM pour les intimes) !

Un suspense qui a duré des mois. Des enchères folles puis, au bout du compte, Disney a déboursé plus de 70 milliards de dollars pour acheter les actifs détenus par la Fox. Un mouvement remarqué, qui permet à la firme aux grandes oreilles de détenir un grand nombre de nouvelles licences, dont celles qui manquaient pour le prolongement du MCU (les X-Men, les 4 Fantastiques). Déjà que Disney fait des performances exceptionnelles au box-office, les titres supplémentaires désormais dans leur besace vont accentuer cette domination. Une autre affaire similaire pourrait animer l’actualité durant les prochaines mois, si on en croit CNBC. Le sérieux média américain explique en effet que Netflix et Apple viennent d’entamer des premières discussions pour l’éventuel achat de la Metro-Goldwyn-Mayer.

Netflix ou Apple pour s’emparer de James Bond ?

Vous ne pouvez que connaître ce studio, dont l’emblématique logo est animé par un lion rugissant. Ses actionnaires sont désireux de trouver des successeurs pour prendre la relève alors que l’industrie se fait de plus en plus concurrentielle, notamment avec l’arrivée des plateformes de SVOD. En 2010, la MGM a été sauvée de peu de la faillite et des années auparavant, une partie de son catalogue a été vendu à Warner. Mais il lui reste encore quelques beaux titres dans les tiroirs, comme James Bond, Rocky et Robocop.

L’avénement du streaming se confirme encore plus si un rachat intervenait. Pour les potentiels acheteurs, le butin fait rêver. Rien que le fait de détenir une licence aussi immortelle que James Bond permet d’envisager quelques beaux projets. Mais avant d’en arriver là, il faudra bien débourser environ 10 milliards de dollars, selon les estimations, afin de remporter la mise. Une somme qui pourrait encore plus grimper si des enchères étaient menées par plusieurs têtes. Et pour l’avenir du catalogue de la MGM, passer par une alliance avec un service de streaming est le meilleur moyen de rester en vie, aucune solution interne crédible saute aux yeux pour s’installer durablement sur un marché en plein renouvellement.

Netflix ferait un gros coup pour renforcer son attractivité alors qu’Apple aurait là l’occasion de montrer les crocs – ses premiers pas avec Apple TV+ ne font d’éclats. Un aussi gros deal ne se faisant pas en un claquement de doigts, le dossier sera à suivre pendant des mois. Aucun favori ne se dégage encore pour le moment.