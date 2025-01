Après avoir floppé dans l’Hexagone, cet étrange film français triomphe aux États-Unis

S’il n’a pas réussi à attirer beaucoup de spectateurs à sa sortie en France, "La Bête" a frappé fort lorsqu’il a été dévoilé un peu plus tard aux États-Unis.

Échec en France…

Le dernier film en date de Bertrand Bonello est La Bête. Sorti en France en février 2024, celui-ci se déroule dans un futur proche contrôlé par une intelligence artificielle, dans lequel les émotions sont devenues une menace. Dans ce contexte, une femme du nom de Gabrielle doit se débarrasser de ses émotions en replongeant dans ses vies antérieures. Dans l’une d’elles, elle retrouve son grand amour, Louis. Mais un sentiment de peur incontrôlable l’envahit bientôt, lui faisant penser qu’une grande catastrophe va arriver.

Adapté librement du roman d’Henry James La Bête dans la jungle, le film de Bertrand Bonello a été un échec à sa sortie en salles. Malgré plusieurs distinctions obtenues lors de différents festivals et une réception majoritairement favorable de la part de la presse, il a eu une réception décevante de la part du public. Il n’a fait qu’un peu plus de 88 000 entrées dans l’Hexagone, selon les chiffres d’Allociné. Toutefois, le long-métrage a largement retrouvé des couleurs aux États-Unis.

… La Bête fait forte impression aux États-Unis

La Bête avait été présenté à la Mostra de Venise en septembre 2023. Il avait alors provoqué un fort engouement parmi les distributeurs mondiaux. Surtout les distributeurs américains. Depuis, le long-métrage est sorti en avril 2024 aux États-Unis. Or, le magazine Le Film français nous apprend qu’il a fait forte impression outre-Atlantique. Il a récolté près de 400 000 dollars de recettes au box-office. Et il a marqué les esprits de nombreux journalistes l’ayant découvert.

Le magazine rapporte que le Cercle des critiques du Minnesota, la Chicago Film Critics Association, The Playlist, IndieWire, The Ringer, la Seattle Film Critics Association, RogerEbert.com et Film Comment Magazine ont tous placé La Bête dans leur liste des meilleurs films de l’année 2024 ! The Film Stage, Slant Magazine et Screen Slate ont même estimé qu’il était le deuxième meilleur long-métrage de l’année !

Le film fait le tour du monde

L’intérêt de nombreux distributeurs pour La Bête a aussi permis au film porté par Léa Seydoux et George McKay d’être projeté à de très nombreux endroits du globe. Il a notamment été montré au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande, au Moyen-Orient ou encore en Inde.

Cet engouement international pour le long-métrage va peut-être lui permettre d’obtenir un nouvel élan de popularité en France. S’il n’est plus projeté dans les salles, ses ventes en DVD et Blu-ray pourraient connaître un coup de boost. Le film est également disponible sur la plateforme MyCanal.