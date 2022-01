Après BAC Nord, Cédric Jimenez prépare un film sur la détention d'Ingrid Betancourt

En plus de son film sur les attentats du 13 novembre 2015, Cédric Jimenez compte s'attaquer à une autre histoire vraie. Le réalisateur du récent "BAC Nord" vient d'avouer qu'il était en train de préparer un projet qui reviendra sur la détention d'Ingrid Betancourt durant les années 2000.

Cédric Jimenez s'intéresse à la détention d'Ingrid Betancourt

Depuis sa présentation à Cannes l'année dernière, BAC Nord a provoqué quelques commentaires passionnés dans le paysage français. Quoi que l'on pense de la portée politique du film, on reconnaît un certain talent à son réalisateur, Cédric Jimenez. Il a des chances de faire encore pas mal parler de lui avec son prochain projet au sujet brûlant intitulé Novembre. Un titre en référence aux attentats 13 novembre 2015. Il s'est entouré pour l'occasion d'un solide casting (Jean Dujardin, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Anaïs Demoustier, Marine Vacth) et la sortie interviendra dans nos salles le 5 octobre prochain.

Le metteur en scène ne compte pas chômer et sait déjà quel sera son film d'après. Il vient d'annoncer à Variety qu'il planchait désormais sur un projet portant le titre Verde et relatant la captivité d'Ingrid Betancourt et Clara Rojas. Les deux femmes, ainsi que d'autres otages, ont été enlevées par les FARC en 2002. Ce n'est que des années plus tard qu'elles ont pu retrouver la liberté. Pour rappel, la première était engagée dans la course aux élections présidentielles en Colombie et la seconde était sa directrice de campagne.

©RODRIGO ARANGUA / AFP

Lancement du tournage plus tard cette année

L'article du média américain rapporte que le budget tournera autour des 20 millions de dollars et que nous devrions suivre toute la captivité des deux femmes. Sur le papier, l'histoire vraie contient assez d'éléments forts pour donner naissance à un film prenant. Cédric Jimenez a justement prouvé qu'il était bon pour filmer la tension et l'action.

Son scénario débutera avec l'enlèvement et devrait s'attarder longuement sur les années en détention, tout en dépeignant la Colombie de l'époque, avec la présence accrue de troupes rebelles. Le réalisateur n'hésite pas à citer Apocalypse Now et Midnight Express comme sources d'inspiration, plaçant ainsi la barre assez haut.

Pour le moment, rien n'a été annoncé sur le casting. L'identité de l'actrice principale conditionnera déjà énormément de choses. Aucune date de sortie n'est évoquée, le début des prises de vue est espéré pour l'automne prochain.