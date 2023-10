Après "Barbie", le futur film de Margot Robbie et Ryan Gosling se précise

Après leur formidable duo dans "Barbie", Margot Robbie et Ryan Gosling seront à l'affiche d'un prequel à "Ocean's Eleven" réalisé par Jay Roach. Un des producteurs de ce nouveau film a apporté quelques précisions, et espère que d'autres projets avec les deux stars verront prochainement le jour.

Margot Robbie - Ryan Gosling, duo à succès

Ce duo est entré dans l'histoire du cinéma avec Barbie. Dans ce film, véritable phénomène de l'année qui a largement explosé le box-office mondial avec plus d'1,4 milliard de dollars de recettes, Margot Robbie est Barbie et Ryan Gosling est Ken. Déjà stars avant le nouveau long-métrage de Greta Gerwig, les voici superstars. Ils sont donc au centre de toutes les attentions, et le grand public n'a qu'une envie : les revoir ensemble au cinéma. Une envie qui sera prochainement comblée, puisque Margot Robbie et Ryan Gosling seront les stars du nouveau film de la franchise Ocean's, qui sera un prequel du tout premier film sorti en France en 2002 avec notamment George Clooney et Brad Pitt.

Barbie ©Warner Bros.

Plein de nouveaux projets ensemble ?

On sait encore peu de choses sur ce nouveau film, sinon qu'il sera dirigé par Jay Roach et se déroulera dans les années 60 à Monaco pendant le Grand prix de F1. Jay Roach avait ainsi déclaré en juin 2023 à AP News :

Le Grand Prix de Monaco sert d'arrière-plan à ce braquage qui aura lieu sur le yacht d'un magnat du transport maritime. Je voulais que ce soit un film "old school". C'est une sorte d'histoire d'amour épique, une aventure déguisée en braquage. C'est toujours un film de casse, mais c'est avant tout une histoire d'amour.

Un des producteurs du film, Josey McNamara, s'est lui récemment exprimé à ce sujet au micro de Total Film, à l'occasion de la projection de Saltburn au BFI London Festival, et a déclaré espérer revoir ensemble Margot Robbie et Ryan Gosling dans beaucoup de futurs projets.

Je ne peux pas en dire beaucoup. Mais je pense qu'on essaye simplement de faire honneur à la franchise. Je suis impatient que les gens le découvrent une fois qu'il sera prêt. (Concernant la réunion de Margot Robbie et Ryan Gosling, ndlr) Ils sont merveilleux ensemble. En dehors de ça, on a ensuite d'autres projets pour eux qui seraient géniaux.

Déjà productrice de Barbie via sa société LuckyChap Entertainment, Margot Robbie sera aussi productrice de ce prequel d'Ocean's Eleven.