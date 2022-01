Après Batman, Robert Pattinson dans le prochain Bong Joon-ho (Parasite) ?

Robert Pattinson pourrait rejoindre le prochain film de Bong Joon-ho. Après "Parasite", le cinéaste souhaiterait adapter le roman "Mickey7" dont la parution est prévue pour début 2022.

Bong Joon-ho pourrait diriger Robert Pattinson

Il y a deux ans Bong Joon-ho était sacré aux Oscars avec Parasite. Après avoir remporté la Palme d'Or 2019, le film coréen est reparti avec l'Oscar du Meilleur film, du Meilleur film international, du Meilleur réalisateur et du Meilleur scénario original. En France, il a également remporté le César 2020 du Meilleur film étranger. Un succès impressionnant qui n'a évidemment pas donné envie au cinéaste de s'arrêter là. Il prépare en effet son huitième long-métrage. Et pour l'occasion, il pourrait s'offrir un grand nom d'Hollywood en la personne de Robert Pattinson.

Bruce Wayne (Robert Pattinson) - The Batman ©Warner Bros.

Le comédien est très attendu dans la peau de Bruce Wayne pour The Batman (prévu pour l'instant pour le 2 mars dans les salles). Après ce film, il pourrait rester chez Warner (déjà avec Tenet) en rejoignant le prochain film du réalisateur de Memories of Murder. Deadline annonce que pour l'instant Robert Pattinson est uniquement en discussions. Cela permet en tout cas d'apprendre que Bong Joon-ho va revenir à une production américaine. Rappelons qu'Okja (2017) était une co-production et que Snowpiercer (2013) a été tourné en langue anglaise. Il est également impliqué dans l'adaptation en série par Parasite que prépare HBO.

L'histoire de Mickey7

Deadline donne des précisions sur ce nouveau prochain, pour l'instant sans titre officiel. Il s'agira d'une adaptation du prochain livre d'Edward Ashton, Mickey7, qui n'a pas encore été publié. On connaît néanmoins l'histoire du roman. Il sera question de Mickey7, un employé envoyé dans une expédition chargée de coloniser le monde de glace Niflheim. Lorsqu'une mission devient trop dangereuse, c'est vers lui qu'on se tourne. Car s'il meurt, un nouveau corps est régénéré avec la plupart de ses souvenirs intacts. Mickey7 est donc la septième version et il va enfin comprendre les termes de son contrat et pourquoi il a eu ce poste.

Avec cette histoire de SF intrigante, Bong Joon-ho aux manettes et Robert Pattinson en tête d'affiche, on serait prêt à signer de suite. Reste à espérer que tout cela se concrétise rapidement et sans accrocs.