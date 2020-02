Après Birds of Prey, Margot Robbie veut continuer avec Gotham City Sirens

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Suicide Squad » aura cumulé les ratés à plusieurs niveaux mais le film de David Ayer a, au moins, permis de mettre au monde la Harley Quinn de Margot Robbie. L’actrice continue de l’incarner dans « Birds of Prey » et souhaite enchaîner avec « Gotham City Sirens. »

La Warner sait qu’elle s’est loupée avec Suicide Squad mais elle peut encore rattraper le coup avec The Suicide Squad, qui a été confié à James Gunn. Du premier film, on ne retiendra que Margot Robbie, détonnante en Harley Quinn. Le studio avait bon espoir de se servir du Joker version Jared Leto pour déployer un univers connecté mais c’est son ex-compagne qui a été privilégiée. Au coeur de Birds of Prey, avec ses copines, l’anti-héroïne a le potentiel pour être employée dans plusieurs films. La popularité de son interprète étant un atout majeur, on n’a aucun mal à l’envisager dans d’autres histoires.

Ce pourrait être l’occasion, par exemple, de relancer Gotham City Sirens. Un projet qui a déjà été évoqué chez la Warner mais qu’on a visiblement rangé dans l’armoire pour faire la place à Birds of Prey. Le concept est sensiblement le même puisque dans les deux cas, Harley Quinn et d’autres femmes de l’univers DC, s’allient dans une cause commune. Sauf que dans Gotham City Sirens, c’est des personnages comme Poison Ivy et Catwoman qui sont de la partie ! À l’époque de Suicide Squad, David Ayer était attaché à ce spin-off. Mais la conjoncture actuelle ne permet pas de dire si c’est toujours le cas.

Après Birds of Prey, Margot Robbie veut se trouver d’autres copines

Margot Robbie peut-elle faire bouger les choses et relancer la machine ? Dans une interview pour Screenrant, l’actrice avoue qu’elle adorerait que le film se fasse et que les relations d’Harley Quinn avec Poison Ivy et Catwoman pourraient déboucher sur un résultat fantastique. On ne la contredira pas sur ce point. L’alliance entre ces trois femmes pour botter les fesses des raclures de Gotham peut arriver à point nommé dans cette ère qui se cherche des héroïnes fortes.

Mais, comme Robbie le précise, elle ne sait pas ce que le studio compte faire désormais avec Harley Quinn. La question se pose d’autant plus, maintenant, avec Birds of Prey. N’est-ce pas trop tard pour Gotham City Sirens ? Mettre Harley dans trop d’équipes pourrait provoquer un effet de répétition lassant. Le plus logique serait de plutôt faire une suite à Birds of Prey.