Après Deadpool, Ryan Reynolds s'attaque à un super-héros que tout le monde a oublié

Après le carton mondial de éDeadpool & Wolverine", Ryan Reynolds ne semble pas prêt à abandonner le genre super-héroïque au cinéma. Cela tombe bien, on vient d’apprendre que l’acteur allait produire l’adaptation d’un héros des années 1940.

Rebondir après le succès de Deadpool & Wolverine

Cet été, Ryan Reynolds a enflammé les salles de cinéma du monde entier avec le carton Deadpool & Wolverine. En effet, le film de Shawn Levy est allé au-delà de toute espérance en récoltant 1,3 milliard de dollars dans le monde.

Fort de ce succès et de la célébrité monstre de son interprète principal, Ryan Reynolds a décidé de ne pas s’arrêter en si bon chemin. Le Canadien s’apprête à se lancer dans la production d’un film pour le moins inattendu. Avec sa compagnie Maximum Effort Productions, celui que l’on a également vu dans Adam à travers le temps va mettre à l’honneur un super-héros méconnu du grand public.

En revanche, il ne faut pas s’attendre à un film dans la même veine que Deadpool. Sauf si changement de direction, le long-métrage devrait être moins vulgaire et plus enfantin.

Ryan Reynolds s'attaque à Super-Souris

Ryan Reynolds et sa compagnie de production travaillent à l’adaptation du dessin animé Super-Souris (connu sous le titre Mighty Mouse en version originale) pour Paramount Animation. Ce dessin animé, qui met en scène une souris aux allures de Mickey, est apparu pour la première fois en 1942 à la télévision américaine.

Super Souris

Cette souris pas comme les autres avec son costume jaune et rouge est apparue dans pas moins d’une centaine de courts-métrages durant 20 ans, renseigne le site Total Film. Après deux décennies de pause, Super-Souris a été ramenée à la vie dans les années 1980 dans la série Le Retour de Super-Souris.

Paramount essaie de mettre sur pied cette adaptation depuis les années 2000, et il semblerait que le studio y soit enfin parvenu. On sait déjà que Matt Lieberman, scénariste de Free Guy, officiera au script. Si Ryan Reynolds enfile la casquette de producteur, il se pourrait que son implication dans le film prenne de l’ampleur. Et pourquoi pas en prêtant sa voix au super-héros ?

Il va falloir s’armer de patience pour obtenir plus de détail et notamment sa date de sortie encore inconnue.