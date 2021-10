Après Kaamelott, Thomas Pesquet vient de recevoir un nouveau film dans l'espace

Le comédien Pierre Niney vient de révéler que son dernier film, « Boîte Noire », a été envoyé à bord de l’ISS à la demande de Thomas Pesquet. Le thriller est sorti le mois dernier en salles et cartonne au box-office.

C’est quoi Boîte Noire ?

Sorti le 8 septembre dernier, Boîte Noire est le nouveau film de Yann Gozlan, qui s’est par le passé illustré avec Captifs ou plus récemment avec Burn Out. Pour l’occasion, il retrouve Pierre Niney devant la caméra, avec qui il avait déjà tourné Un homme idéal. En plus de la tête d’affiche principale, le reste de la distribution se compose notamment de Lou de Laâge et d’André Dussollier. L’histoire de Boîte Noire raconte comment Mathieu Vasseur est chargé d’enquêter sur le mystérieux crash aérien d’un avion entre Dubaï et Paris. Son investigation va l’emmener vers des pistes totalement inattendues, et surtout très dangereuses.

Boîte Noire ©Studio Canal

Boîte Noire reçoit des retours majoritairement positifs, que ce soit de la presse comme des spectateurs. Le long-métrage comptabilise une moyenne de 3,8 de la presse sur AlloCiné. De plus, il accumule actuellement plus d’un million d’entrées sur le sol français. A l’étranger, le film de Yann Gozlan a rapporté plus de 7 millions d’euros de recettes au box-office.

Thomas Pesquet : astronaute et cinéphile

Décidément, Thomas Pesquet, notre astronaute numéro 1, toujours à bord de l’ISS, est un véritable cinéphile. Alors qu’Alexandre Astier lui avait envoyé une copie de Kaamelott en juillet dernier, Thomas Pesquet va prochainement recevoir un nouveau film français dans l’espace. L’astronaute doit avoir un peu de temps libre et est en effet désireux de visionner Boîte Noire. Pierre Niney vient de révéler sur ses réseaux sociaux que le thriller en question venait de lui être envoyé.

Thomas Pesquet ©Le Progrès

Récemment, Thomas Pesquet est devenu le tout premier français à commander l’ISS. Il doit d’ailleurs très prochainement revenir sur la terre ferme après plus de six mois passés dans l’espace. L’occasion pour lui de débriefer avec ses proches deux des plus gros succès du cinéma français cette année : Kaamelott et Boîte Noire. Quant à Pierre Niney, voici son message :