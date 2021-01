Après "Le Jeu de la dame", découvrez le nouveau projet d'Anya Taylor-Joy !

Après le succès retentissant de la série "Le Jeu de la dame" sur Netflix, la jeune Anya Taylor-Joy a vu sa notoriété exploser. On vous dit tout sur le nouveau projet de la comédienne, un long-métrage signé Edgar Wright.

Anya Taylor-Joy à la conquête des écrans

Depuis sa première apparition dans les salles obscures - en tant que figurante dans Vampire Academy -, Anya Taylor-Joy n'a pas chômé. En 2020, elle est à l'affiche d'Emma, adaptation de Jane Austen saluée par la critique dans laquelle elle campe une brillante jeune femme aux talents d'entremetteuse sans pareils. La même année, elle s'illustre dans Les Nouveaux Mutants, film dérivé de la franchise X-Men.

Beth (Anya Taylor-Joy) - Le Jeu de la dame ©Netflix

En 2020, Netflix sort Le Jeu de la dame. Anya Taylor-Joy y incarne une orpheline qui se découvre un don pour les échecs. Elle décide de devenir la meilleure joueuse du monde tout en composant avec sa dépendance à la drogue et à l'alcool. La comédienne crève l'écran dans cette touchante et lumineuse histoire qui se classe parmi les shows les plus appréciés de l'année.

Last Night in Soho

C'est devant la caméra du britannique Edgar Wright qu'Anya-Taylor Joy va faire son retour dans les salles obscures. Le cinéaste, connu pour Shaun of the Dead ou encore Baby Driver, l'a choisie pour camper l'un des rôles principaux de Last Night in Soho. L'intrigue du long-métrage fantastico-horrifique débute en 2019 quand Eloïse, une jeune femme férue de mode, quitte sa province natale pour réaliser ses rêves à Londres. Mais les choses ne se passent pas comme elle l'avait espéré et après avoir voyagé dans le temps, elle atterrit dans les années 1960. Là, Eloïse tombe sur Sandy (Anya Taylor-Joy), son idole, qui ne va pas tarder à devenir une star de la chanson. Cette dernière découvre elle aussi que les rues dorées de la capitale cachent bien leur part d'ombre et que les remous du temps risquent de ne faire qu'une bouchée des êtres qui foulent les rues de Soho.

Last Night in Soho ©Universal

À Total Film, Edgar Wright confie que l'idée de l'intrigue de son sixième long-métrage résulte de son propre parcours, lui qui vit et travaille depuis 25 ans à Soho.

est un de ces endroits dans lesquels il suffit de s'immobiliser pendant une minute pour que quelque chose d'étrange, de magique, de bizarre ou d'inquiétant se produise.

Au casting, on retrouve aussi l'excellent Matt Smith. Si la pandémie le permet, Last Night in Soho devrait arriver dans les salles obscures dès le 28 avril prochain !

Virtuose de l'horreur

Le long-métrage à venir de Wright s'inscrit comme un retour aux sources pour la jeune actrice habituée aux films d'horreur. C'est en effet le dérangeant The Witch, un film glauque à souhait récompensé à Sundance, qui a permis à Anya-Taylor Joy de briller pour la première fois dans un rôle principal.

Casey (Anya Taylor-Joy) - Split ©Universal

La comédienne s'est ensuite illustrée dans Split - ainsi que son sequel Glass - tous deux réalisés par M. Night Shyamalan, considéré comme l'un des maîtres du genre. Entre les deux opus, elle a tourné dans Le Secret des Marrowbone, un film d'horreur espagnol dans lequel joue aussi Charlie Heaton (Stranger Things). Pour l'anecdote, tous deux se sont ensuite retrouvés sur le tournage du décrié Les Nouveaux Mutants.

Alors, irez-vous voir Anya Taylor-Joy dans le prochain film d'Edgar Wright ?