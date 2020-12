Après Le Jeu de la dame (Netflix), le créateur retrouve Anya Taylor-Joy pour un film

Le duo Scott Frank/Anya Taylor-Joy a fait des étincelles sur "Le Jeu de la dame". Il se reformera bientôt pour un long-métrage adapté d'un roman de Nabokov.

Le Jeu de la dame : plus d'une tour dans son sac !

Il y a parfois des coups de poker qui payent, comme celui tenté par Netflix avec Le Jeu de la dame. Car sur le papier, on est très loin des séries à grand spectacle que produit d'habitude le service de streaming, de The Witcher à Stranger Things en passant par Les Nouvelles aventures de Sabrina. Non, ici, on adapte un roman de Water Tevis édité en 1983 qui parle du jeu d'échecs.

On y suit la vie d'une orpheline qui se découvre une passion pour ce jeu. On nage en pleine guerre froide et les affrontements Amérique/URSS se déroulent aussi sur des échiquiers. La jeune Beth Harmon n'a pourtant rien d’extraordinaire vu de l'extérieur. Elle est discrète, ne parle pas beaucoup, et ne se fait pas facilement des amis. Véritable surdouée de la discipline, elle se fait une place, à 16 ans, à l'open des États-Unis. Elle y fait sensation autant pour ses qualités de joueuse que parce qu'elle est une femme. Pourtant, plus Beth excelle dans son art, plus sa vie devient chaotique et difficile à vivre au quotidien alors que les médias s'intéressent de plus en plus à elle. La jeune femme va devoir faire des choix pour concilier sa santé mentale et ses envies de devenir la plus grande joueuse d’échecs de l'histoire.

Le Jeu de la dame ©Netflix

Créée par Scott Frank et Allan Scott, son succès a pris tout le monde de court ! Dès sa sortie, un bouche à oreille géant a transformé la série en phénomène mondial. Plusieurs explications à cela, allant de la qualité d'écriture à son ambiance prenante, en passant par l'interprétation délicate et envoutante de l'incroyable Anya Taylor-Joy.

Comme ont du se dire deux branches du trident victorieux : "On ne change pas une équipe qui gagne.".

Soyons Frank !

Scott Frank, s'il est dans une équipe, c'est elle qui gagne. Si son nom n'est pas le plus connu de l'industrie, l'Américain est tout de même le scénariste, entre autres, de Logan, Minority Report et Hors d'atteinte. Côté série, et c'est peut-être le bon moment pour remettre le projecteur dessus, il a créé l'incroyable Godless, western captivant avec Michelle Dockery, disponible sur Netflix.

Godless ©Netflix

Quand on est à la tête de ce genre de palmarès, on n'est rarement en manque de projets. Et c'est effectivement ce qu'a confié le scénariste/réalisateur invité du podcast The Watch.

Son premier projet est l'écriture d'un scénario adapté du roman Le Moineau de Dieu de Maria Doria Russell. Le projet est destiné au réalisateur Johan Renck, metteur en scène, entre autres, de la série Chernobyl. Cette histoire de science-fiction multi-récompensée suit une mission envoyée dans l'espace, à la recherche de l'origine d'un signal capté par une station scientifique.

Son deuxième est le développement d'une série télévisée intitulée Sam Spade, qui mettra en scène le personnage culte du roman Le Faucon maltais écrit par Dashiell Hammett. Le héros sera maintenant âgé de 60 ans, vivra dans le sud de la France et sera rattrapé par son passé. Frank espère que Clive Owen jouera le rôle principal de cette série qui aura 6 épisodes.

Le Jeu de la dame ©Netflix

Enfin, troisième projet, et non des moindres pour les fans de la série Le Jeu de la dame, Scott Frank prépare une adaptation de Rire dans la nuit de Nabokov avec Anya Taylor-Joy en haut de l'affiche. Le réalisateur décrit son projet comme "un film noir avec un film dans le film (...), un thriller vraiment méchant et merveilleux.". L'histoire est celle d'un homme marié frôlant la quarantaine qui s'entiche d'une très jeune fille de 16 ans.

Tous ces projets n'étant encore qu'au stade de l'écriture, il faudra s'armer de patience avant de les découvrir à la télé ou au cinéma.