Après le succès de Invisible Man, Jason Blum veut s’attaquer à une autre créature

Face au succès de « Invisible Man », Jason Blum pense sérieusement à relancer les films de monstres. Une fois de plus. Il aimerait notamment proposer une nouvelle version d’un très célèbre monstre.

Sorti la semaine dernière, Invisible Man cartonne au box-office et reçoit des critiques majoritairement positives. Pour un budget de 7 millions de dollars, le film en a déjà rapporté plus de 53 millions à travers le monde. Un succès supplémentaire pour Blumhouse Productions. Face à cette audience largement positive, Jason Blum pense à réadapter un autre mythe classique des films de monstres : Frankenstein.

Bientôt le retour du monstre de Frankenstein ?

Selon le podcast The Evolution of Horror, Jason Blum penserait à proposer une nouvelle adaptation de Frankenstein, le roman culte de Mary Shelley. Il ne s’est pas trop attardé sur le sujet mais il a déclaré ceci : « J’adorerais essayer et j’attends la bonne idée ».

Le roman de Mary Shelley a rencontré de nombreuses adaptations sur le grand et sur le petit écran. De nombreux cinéastes se sont attaqués à ce mythe. Difficile de répertorier toutes les apparitions du monstre tant elles sont nombreuses. Mais parmi les plus célèbres on peut compter la toute première en 1910 dans le Frankenstein de J. Searle Dawley. Difficile aussi de passer à côté de tous les films de James Whale. Plus récemment, impossible d’oublier l’adaptation léchée de Kenneth Branagh avec Robert de Niro en 1994. Quant à ces dernières années, le monstre est partout, que ce soit dans Hôtel Transylvanie, dans I, Frankenstein avec Aaron Eckhart, ou encore dans Docteur Frankenstein avec James McAvoy et Daniel Radcliffe en 2015. Bref, un mythe omniprésent au cinéma.

Ce désir de refaire encore une nouvelle version est assez approprié face au succès de Invisible Man. Surtout qu’après l’échec cuisant de La Momie, Jason Blum semble avoir abandonné son idée de faire un Monster Universe. Une volonté de mélanger les films de monstres dans un univers commun et connecté, un peu à la manière du Marvel Cinematic Universe. Initialement, Johnny Depp devait incarner l’Homme Invisible dans ce fameux Monster Universe. Mais cette idée a visiblement été délaissée au profit du film de Leigh Whannell. Si Jason Blum veut produire une nouvelle adaptation de Frankenstein, celle-ci ne devrait pas être connectée à Invisible Man. Enfin, normalement…

Pour rappel, Invisible Man est réalisé par Leigh Whannell. Devant la caméra, c’est Elisabeth Moss qui doit affronter ce nouvel homme invisible, largement modernisé pour l’occasion. Le film est disponible en ce moment même dans les salles de cinéma.