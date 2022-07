Après Leonardo DiCaprio, cette jeune actrice tient tête à Ryan Gosling sur Netflix

Après avoir été révélée dans "Once upon a Time... in Hollywood", la jeune Julia Butters enchaîne avec "The Gray Man", film d'action Netflix, aux côtés de Ryan Gosling et Chris Evans.

Julia Butters, révélation de Once Upon a Time... in Hollywood

Alors que l'industrie hollywoodienne tourne principalement autour de franchises, de films de super-héros ou de grosses productions d'action, il arrive encore que des auteurs sortent de grandes œuvres pour se remémorer une époque révolue pour le cinéma. C'est le cas de Quentin Tarantino avec Once Upon a Time... in Hollywood, dans lequel le réalisateur s'intéresse à une star déclinante de séries de western, Rick Dalton, à la fin des années 1960.

Un acteur en pleine crise existentielle, mais qui peut compter sur sa fidèle doublure, Cliff Booth. Dans le même temps, les disciples de Charles Manson préparent une attaque contre l'actrice Sharon Tate. Ainsi, Tarantino joue à nouveau avec l'Histoire, la réécrie à sa guise et fait appel à de grandes figures de l'industrie.

Julia Butters - Once Upon a Time... in Hollywood ©Columbia Pictures

Pour porter le long-métrage de 2h40, le cinéaste réunit un casting de rêve avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt dans les deux rôles principaux, accompagnés de Margot Robbie. Mais ce n'est pas tout, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Dakota Fanning, Bruce Dern, Maya Hawke ou encore Al Pacino apparaissent également. Cependant, au milieu de toutes ces stars confirmées ou en devenir, une jeune révélation a marqué les esprits : Julia Butters.

À faire pleurer Leonardo DiCaprio

Âgée de seulement dix ans à la sortie du film, la jeune comédienne donne la réplique à Leonardo DiCaprio dans une séquence géniale où Rick, en plein doute sur ses capacités d'acteur, est confronté à une actrice haute comme trois pomme mais déjà en totale maîtrise. Elle lui fait notamment une leçon sur le métier d'acteur, le console avant de tourner, et le fait fondre en larmes après l'avoir complimenté en lui disant : "C'était la meilleure performance que j'ai pu voir dans ma vie".

Face à Ryan Gosling et Chris Evans dans The Gray Man

Rien qu'avec ces quelques minutes dans Once Upon a Time... in Hollywood, on sentait un certain talent chez Julia Butters. Et trois ans plus tard, elle fait à nouveau face à des acteurs de renom dans The Gray Man. Dans ce film d'action Netflix, elle fait la rencontre d'un ancien détenu recruté par la CIA, surnommé Six. En apparence froid et insensible, il va s'émouvoir devant cette adolescente atteinte d'une maladie du cœur. Et lorsque le psychopathe Lloyd Hansen décide de la kidnapper pour atteindre Six, ce dernier va tout faire pour la sauver.

Julia Butters - The Gray Man ©Netflix

Julia Butters se retrouve donc cette fois entourée de Ryan Gosling et Chris Evans, et parvient encore à se détacher. Il faut dire que pendant qu'Evans cabotine et que Gosling reste mono-expressif, la jeune actrice offre une bouffée d'air frais à un film d'action loin d'être mémorable. Sa présence et sa prestation montrent surtout qu'il ne s'agissait pas d'un "coup de chance" avec Once upon a Time... in Hollywood. D'ailleurs, elle a également été engagée cette année pour apparaître dans The Fabelmans dirigé par... Steven Spielberg ! Julia Butters, qui a également participé à 90 épisodes d'American Housewife (2016-2020) et 13 Hours, commence donc à se forger une sacrée expérience. À ce train là, on ne serait pas surpris de la voir enchaîner les tournages dans quelques années.

The Gray Man est actuellement disponible sur Netflix.