Après Les Filles du Docteur March, Greta Gerwig prépare une comédie musicale

Greta Gerwig a rapidement fait ses preuves derrière la caméra avec seulement deux films à son actif. Vous pouvez d’ailleurs découvrir « Les Filles du Docteur March » actuellement dans les salles, et la réalisatrice sait qu’elle veut pour la suite : faire une comédie musicale.

Révélée devant la caméra, Greta Gerwig s’est imposée comme une actrice passionnante à suivre. Les films de Noah Baumbach, avec qui elle est en couple dans la vie, ont aidé à la faire naître. Son rôle délicieux dans Frances Ha en est le plus bel exemple. Actrice accomplie, elle s’est lancée un défi encore plus grand en passant de l’autre côté, à la réalisation. Et on a rapidement compris, quand Lady Bird est sorti, qu’elle avait des choses à raconter. Son second essai, Les Filles du docteur March, adaptations du roman culte de Louisa May Alcott, vient tout juste de sortir chez nous et reçoit des critiques très positives de la part de tout le monde.

Après l’adaptation littéraire, la comédie musicale pour Greta Gerwig

Vous pouvez actuellement vous diriger dans les salles obscures pour constater son talent et la principale concernée ne compte pas chômer. Elle sait même quel sera son prochain film. Un article de Variety nous permet d’apprendre qu’elle planche sur une comédie musicale. Un genre très particulier, mais ô combien plaisant lorsqu’il est bien employé. La réalisatrice se garde bien d’en dire trop sur le scénario, qu’elle préfère préserver des regards indiscrets pour le moment.

Je pense que ce qui manque vraiment dans ce monde actuellement, c’est les claquettes. Je vais juste vous dire ça.

En deux films, Greta Gerwig a exprimé une envie de parler des femmes, et surtout de ce passage si compliqué dans le monde des adultes. Son cinéma est fortement imprégné de féminisme, tout en disposant d’une vraie sensualité. Espérons qu’elle poursuive dans cette voie, en osant des choses plus risquées. Ce qu’est justement la comédie musicale. Peu de monde ose se confronter à ce genre car il implique des codes spécifiques. Gerwig a une petite expérience en la matière grâce à certaines scènes de Damsels in Distress.

En attendant d’en dire plus, la réalisatrice peut espérer quelque chose aux prochains Oscars, si son film est retenu dans les principales catégories. On lui souhaite, après une absence très remarquée aux Golden Globes.