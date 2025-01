Après leur brouille, Vin Diesel et Dwayne Johnson se retrouvent aux Golden Globes

Après s’être insultés il y a plusieurs années, Vin Diesel et Dwayne Johnson se sont retrouvés lors de la cérémonie des Golden Globes. Attention car cet article contient des spoilers sur Fast & Furious X.

Vin Diesel et Dwayne Johnson, une brouille qui a fait parler

Présent dès le premier film de la franchise, Vin Diesel est l’un des membres majeurs de l’univers Fast & Furious. De son côté, Dwayne Johnson a rejoint la saga pour le cinquième volet, sorti en 2011. Son personnage de Luke Hobbs est ensuite réapparu dans les opus suivants. Mais pas dans le neuvième. La faute à une embrouille avec l’interprète de Dominic Toretto.

Pour rappel, Vin Diesel et Dwayne Johnson se sont embrouillés il y a maintenant plusieurs années. Les deux acteurs ont commencé à s’insulter via leurs réseaux sociaux à l’époque du tournage de Fast & Furious 8. Selon les rumeurs, ils ne pouvaient alors plus se supporter, raison pour laquelle Luke Hobbs n’était ensuite pas apparu dans le neuvième film de la franchise. Plusieurs années après cet épisode, les deux comédiens se sont retrouvés lors de la cérémonie des Golden Globes.

Retrouvailles aux Golden Globes

La soirée des Golden Globes 2025 avait lieu dans la nuit de ce dimanche 5 à ce lundi 6 janvier. À cette occasion, Vin Diesel est monté sur scène afin de décerner le trophée d’accomplissement cinématique et au box-office à Wicked. Il s’est ainsi retrouvé face à Dwayne Johnson, présent dans l’assemblée.

Vin Diesel a même surpris celui qui est surnommé « The Rock ». Car avant de commencer son discours pour présenter le trophée qu’il était venu décerner, l’acteur a fait une petite pause avant de saluer Dwayne Johnson. Ce dernier a alors souri, apparaissant quelque peu gêné. Autour de lui, de nombreux membres de l’assemblée ont ri devant une telle situation.

Le temps de la réconciliation

Si Vin Diesel et Dwayne Johnson ont donc connu une vraie brouille, il semblerait que leurs différends soient désormais derrière eux. Car en 2023, ce dernier a choqué les fans en faisant son retour à l’écran dans le rôle de Luke Hobbs, dans une scène post-générique de Fast & Furious X.

Comme rapporté par Variety, peu de temps après la sortie du film, Dwayne Johnson a assuré qu’il avait fait la paix avec Vin Diesel. Leurs deux personnages devraient ainsi se retrouver dans Fast & Furious 11. Celui-ci n’a pas encore de date de sortie. Mais il ne sera très certainement pas prêt pour 2025.