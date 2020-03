Après Mourir peut attendre, Black Widow et Fast and Furious 9 vont-ils être reportés ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

La crise du coronavirus fait de plus en plus peur de jour en jour. Même les studios de cinéma prennent le problème au sérieux. « Mourir Peut Attendre » vient tout juste de voir sa sortie décalée de plusieurs mois. Est-ce que d’autres gros titres attendus dans les prochaines semaines pourraient en faire de même ?

La sentence est tombée il y a quelques heures : la MGM fait le choix de repousser Mourir peut attendre. La cause, vous vous y attendez, est le coronavirus. Ce dernier se répand chaque jour davantage sur Terre et ne donne pas encore de signes de faiblesse. Le pire semble encore à venir et tout le monde, à son niveau, tente de prendre ses dispositions pour ne pas subir cette crise de plein fouet. Le cinéma n’est pas épargné, avec un public plus réticent à l’idée de s’enfermer avec des inconnus dans des salles obscures. Ou, carrément, des enseignes qui ferment dans certains pays. Attendu le 8 avril prochain chez nous, ce 25ème James Bond est décalé à novembre, le temps de laisser cette affaire se calmer et que des solutions soient trouvées. Il s’agit du premier gros blockbuster à déguerpir des semaines qui arrivent. Mais est-ce que ça sera vraiment le dernier ?

Mourir peut attendre, seul blockbuster à changer de date ?

Le calendrier des mois à venir comporte quelques gros titres. Disney s’apprête à sortir Mulan à la fin du mois de mars et, début mai, c’est Black Widow qui arrivera. De son côté, Universal a Fast & Furious 9 en mai également. Comment gérer ses machines programmées pour être des cartons alors que le coronavirus rôde ? La question est importante et doit faire s’agiter en interne les responsables. Parce qu’il faut comprendre que si Mourir Peut Attendre a été retardé, c’est pour éviter de sortir pendant que le marché asiatique ferme ses salles. Que ce soit en Chine, en Corée ou à Hong Kong, les cinémas ne sont pas accessibles. Et le manque à gagner serait conséquent pour les studios. On peut même penser qu’au fil des semaines, d’autres pays vont restreindre les accès aux salles…

Disney doit se demander comment gérer la sortie de Mulan, qui était prévu pour cartonner en Asie. Vont-ils se risquer à sortir quand même le film ailleurs et accepter que le box-office soit moindre que celui espéré ? Il va falloir se décider rapidement et on pense qu’ils vont aller au bout, le délai étant trop restreint pour enclencher un plan de secours. Pour Black Widow, Deadline répand une rumeur qui voudrait que sa sortie soit reprogrammée en novembre prochain, à la place d’Eternals. Ce dernier serait, par ricochet, repousser au début d’année 2021. Officiellement, Disney n’a pas encore prévu de bouger quoi que ce soit.

Un mois de mars important à suivre

Personne ne sait combien de temps il faudra pour repousser le coronavirus et on peut déjà présenter une situation selon laquelle rien ne sera endigué avant cet été – voire plus. Les blockbusters estivaux pourraient aussi se retrouver en danger. Si tout le monde agit pareil, nous pourrions avoir une fin d’année absolument surchargée. Il reste encore un peu de temps avant de prendre des décisions pour Black Widow et Fast & Furious 9, mais pas tant que ça. Les distributeurs doivent jouer la montre pour estimer au mieux leurs chances en fonction de l’évolution de la situation. Une exode pourrait bénéficier à des films plus petits, si le public n’a rien contre l’idée de se rendre dans les salles. Le mois en cours sera à surveiller pour voir comment les chiffres réagissent, avec en particulier Sans Un Bruit 2 qui sort le 18 mars, En Avant de Pixar désormais à l’affiche et Bloodshot le 25 mars, en même temps que Mulan.